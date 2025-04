Šokujúci objav po 132 rokoch: Záhadný vrak lode odhalil tragický osud rodiny boháčov, z 28 ľudí na palube prežil iba jeden

Asi sa zhodneme na tom, že potopenie lode Titanic patrí medzi najväčšie tragédie svojho druhu vôbec. A patrične sa mu dostáva aj najviac pozornosti. No v histórii nájdeme zmienky o viacerých potopeniach lodí, pri ktorých vyhasli životy nevinných ľudí. Táto je jednou z nich a trvalo šialených 132 rokov, kým sa podarilo objaviť jej vrak.

Keď nastupovali na palubu oceľového parníka The Western Reserve pod velením kapitána Alberta Myera, možno ani v tých najhorších predstavách nemysleli na to, čo by sa mohlo udiať. No nočná mora sa na Hornom jazere, najväčšom zo sústavy piatich Veľkých kanadských jazier, stala skutočnosťou.

Čo sa stalo v osudný večer?

Koncom augusta 1892, okolo deviatej hodiny večer, kedy vypukla víchrica, loď stroskotala a zlomila sa na dve časti. Na jej palube sa nachádzal bohatý magnát Peter G. Minch s rodinou. Z celkovej posádky 28 ľudí zahynuli úplne všetci, až na jedného muža, ktorým bol kormidelník Harry W. Stewart, spomína Mail Online.

Posádka sa snažila zachrániť únikom na záchranných člnoch. No neúspešne. Oba sa prevrátili a ľudia sa stratili v hlbinách.

Loď sa potopila a na veľmi dlhé obdobie zmizla pod vodou. Trvalo 132 rokov, kým boli objavené jej trosky, pripomína CBS News. Spoločnosť Great Lakes Shipwreck Historical Society prišla s prvým objavom ešte v lete minulého roka a podarilo sa to vďaka technologickému pokroku.

Počas dlhých mesiacov sa nevzdali

Do tejto ambicióznej misie sa pustili výskumníci z Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS ) — riaditeľ námorných operácií Darryl Ertl spoločne s bratom a v jazere hľadali viac ako dva roky.

Napokon vďaka technike skenovania narazili na vrak parníka, ktorý vyzeral byť zlomený na dve časti, ktoré ležali na sebe a potvrdilo sa, že skutočne ide o pozostatky The Western Reserve, pri ktorého potopení zahynul okrem iných samotný magnát Minch so svojou manželkou, malými deťmi a ďalšími členmi rodiny.