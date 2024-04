Šoféri, pozor! Ceny benzínu nevyzerajú vôbec dobre a môžu rásť. Pozrite, kam až sa vyšplhali

Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach bude zrejme pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Hlavne pri benzínoch predpokladajú analytici mierny nárast cien.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny benzínu sa budú pohybovať mierne nad 1 eurom a 70 centami s rizikom ďalšieho rastu. „Kolaps rafinačných marží pre vysoké dovozy a relatívne nízky dopyt chemického priemyslu však zrejme nedovolí v najbližšom čase posunúť sa nafte podstatne nad 1 euro a 60 centov,“ dodal Pánis.

Ako podotkol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny benzínu u nás sa aktuálne nachádzajú na najvyššej úrovni od konca septembra minulého roka. Boháček očakáva ešte možný ďalší ich rast. Následne by sa mohli ceny čiastočne stabilizovať. „Pri cenách nafty by mal byť vývoj pozvoľnejší a cena by sa mohla udržať v okolí súčasných úrovní s neskorším miernejším tempom rastu, ako pri cenách benzínu,“ doplnil Boháček.

Ceny benzínu na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR v 14. týždni tohto roka opätovne vzrástli, keď sa natural 95 oktánový benzín v priemere predával za 1,68 eura za liter (+3 eurocenty na liter). Cena 98-oktánového benzínu stúpla na 1,895 eura za liter (+ 2 eurocenty na liter). „Cena nafty sa medzitýždenne znížila o takmer 1 eurocent a jeden liter sme mohli v priemere natankovať za 1,566 eura za liter,“ dodal Boháček.

S čím to súvisí?

Ropa Brent sa po väčšinu uplynulého týždňa obchodovala nad 90-dolárovou métou a WTI nad 85-dolárovou hladinou, čo v oboch prípadoch predstavuje najvyššie úrovne od októbra minulého roka. V piatok dokonca Brent nachvíľu pokoril 92 dolárov a WTI 87 dolárov po správach, ktoré naznačovali, že Irán by mohol bezprostredne zaútočiť na Izrael v odvete za zbombardovanie svojho konzulátu v Sýrii.

Cena ropy sa podľa Pánisa udržuje na najvyšších úrovniach v tomto roku s náklonom si pripisovať ďalšie zisky. Hlavným faktorom tohto vývoja ostáva podľa neho geopolitická situácia a rastúce otázniky a neistoty okolo jej najbližšieho vývoja. Obchodníci udržujú zvýšenú rizikovú prémiu v cene komodity, keď v priebehu ostatných dní hrozil priamy alebo proxy útok Iránu na Izrael, ktorý sa napokon cez víkend stal skutočnosťou. „To vyvoláva obavy z rozšírenia sa regionálneho konfliktu na ďalšie oblasti, čo zvyšuje pravdepodobnosť toho, že by mohlo prísť k narušeniu dodávok ropy na svetové trhy cez hormúzsku úžinu. Mohlo by to znamenať v extrémnom prípade rast cien ropy vysoko cez 100 dolárov, ak by sa tieto hrozby zmaterializovali,“ dodal Pánis.