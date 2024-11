SNS má záujem o rezort vnútra, potvrdil Michelko: Strana má len 7 poslancov, ale chce 4 ministerstvá

Dlhšie sa špekuluje o tom, že je možné, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa stane predsedom parlamentu. Voľbou koaličného Hlasu na post predsedu Národnej rady (NR) SR je stále minister investícií Richard Raši.

Článok pokračuje pod videom ↓

V koalícii však prebieha diskusia, že by sa na tento post posunul šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD). V diskusnej relácii V politike na televízii TA3 to cez víkend uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). O tom, kto by mohol byť novým ministrom vnútra, špekulovať nechcel.

„Kto by bol prípadne novým ministrom vnútra, o tom nemienim špekulovať,“ odpovedal Tomáš na otázku, či by sa novým ministrom mohol stať súčasný riaditeľ policajnej inšpekcie Branislav Zurian. Ako ďalej uviedol, takto ďaleko zatiaľ koalícia nie je. „Najprv musí byť zvolený predseda parlamentu,“ doplnil Tomáš.

Minister zároveň pripomenul, že zvolenie šéfa parlamentu z radov Hlasu už podporuje aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý doteraz na tento post podporoval skôr šéfa SNS Andreja Danka. „Jasne pán premiér v jednom z rozhovorov povedal, že sa zmenili pomery v parlamente, že v klube SNS je už len sedem poslancov a že to by malo dynamizovať procesy pri voľbe predsedu parlamentu,“ dodal Tomáš s tým, že jeho strana má veľké očakávania, že sa voľba nového predsedu parlamentu „pohne“.

O rezort má záujem SNS

Ako dnes uviedol poslanec Roman Michelko z SNS, strana má záujem o rezort vnútra, informuje Denník N. „Neviem o tom, že by dohoda bola uzavretá,“ povedal o stave rokovaní. Michelko ďalej odpovedal aj na otázku, prečo by strana SNS mala mať ďalšie ministerstvo, keď má v parlamente len 7 poslancov. Povedal, že každý hlas je potrebný a ide o ich vyjednávaciu pozíciu.