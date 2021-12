Sneženie skomplikuje život v 12 okresoch. Policajti vyzývajú ľudí, aby do Bratislavy nejazdili, ak nemusia

V celom Bratislavskom kraji, v okresoch Nitra, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava platí počas štvrtka výstraha druhého stupňa pred snežením. Miestami tu môže napadnúť až do 25 centimetrov nového snehu. SHMÚ o tom informuje na svojej stránke.

Výška nového snehu predstavuje podľa SHMÚ veľké nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb. “Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,” varujú meteorológovia. Výstraha platí do piatku (10. 12.) do 3.00 h.

Výstraha prvého stupňa pred snežením je na štvrtok vydaná pre okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom a Žilinskom kraji. Meteorológovia vydali prvý stupeň varovania aj pred vznikom poľadovice. Varovanie sa týka Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Najkritickejšia situácia má byť v Bratislave, kde už dlhšie sneží. Policajti varovali už aj na facebooku, aby ľudia jazdili opatrne a rátali so zdržaním. “Ak nemusíte, do Bratislavy nejazdite. Využite home office, ak vám to vaša práca dovoľuje,” podotkli.

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo varoval obyvateľov, že sa dnes očakáva najintenzívnejšie sneženie od roku 2013.

Od rána sa stalo viacero nehôd

Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy je v pravom jazdnom pruhu odstavený kamión. Vodiči sa v tomto úseku zdržia okolo 20 minút. Informuje o tom zelená vlna RTVS. Podľa Stella centra na D2 v smere Stupava – Lamač – tunel Sitina je zdržanie do 25 minút.

Nehoda sa stala aj na Hodonínskej pri jednom z obchodných centier smerom do Záhorskej Bystrice. Vodiči v tomto úseku musia počítať so zdržaním.

Na začiatku Rusovskej cesty smerom z Viedenskej cesty sa stala nehoda, vodiči sa zdržia v tomto úseku len nárazovo. Druhá nehoda sa podľa Zelenej vlny RTVS stala na M. Schneidera Trnavského za supermarketom smerom do mesta. Vodiči sa v tomto úseku môžu zdržať.

Nehoda sa stala aj na Bajkalskej pri Eurovia Aréne v smere na Prístavný most. V ľavom odbočovacom pruhu sa zrazili tri osobné autá. Staršia nehoda je aj na Pionierskej smerom na Kolibu, kde sa zrazili dve autá. V tomto úseku je potrebné rátať s nárazovým zdržaním v oboch smeroch.