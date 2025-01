Smutný deň pre fanúšikov kapely AC/DC: Členovia prišli o dom, v ktorom to všetko začalo. Známa budova bola nečakane zbúraná

Každá slávna kapela niekde začínala a tieto miesta sú neraz obľúbenou turistickou destináciou medzi fanúšikmi. Takéto miesto mala aj legendárne skupina AC/DC, no prednedávnom oň prišla, hoci nie vlastnou vinou.

Išlo o malý dom v Burwoode na predmestí Sydney, kde to podľa členov kapely pred 50 rokmi všetko začalo. Zakladatelia AC/DC, bratia Malcolm a Angus Youngovci, sa sem nasťahovali v roku 1965 a v dome žili 13 rokov. Legendárna stavba však bola pred pár dňami zbúraná, informuje CNN.

Na začiatku roka 2023 bola nehnuteľnosť predaná developerskej spoločnosti Burwood Square, ktorá budovu pred mesiacom zbúrala. Podľa slov generálneho riaditeľa Leona Kamita, o tomto fakte nevedeli, pretože predošlý vlastník im to akosi zabudol spomenúť. Keď sa o tom dozvedel, bol to vraj šok.

This is where it all started 50 years ago at 4 Burleigh St in the Burwood suburb of Sydney.

Mural by Claire Foxton

Commissioned by Burwood Council

Photo by Andrew Worssam pic.twitter.com/kiu2QkZ1hY

— AC/DC (@acdc) May 3, 2024