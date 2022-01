Sme 100 sekúnd od globálnej apokalypsy. Ručičky hodín ostávajú na svojom mieste už tretí rok po sebe

Ak ste si resetovanie pozreli, iste viete, že nás od globálnej apokalypsy delí už len 100 sekúnd. Situácia je však rovnaká už tretí rok po sebe. Pozícia ručičiek sa opäť nezmenila. Ako je to možné?

Nemožno hovoriť o istote, stabilite a bezpečnosti

Pomyselné hodiny konca sveta vytvorili americkí vedci už v roku 1947. Odvtedy akademický žurnál Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) každý rok vyhodnocuje, ako sa situácia na svete zmenila. Tím odborníkov z rôznych oblastí rozhoduje o tom, či sa ručičky pohnú vzad, vpred, alebo ostanú vo svojej pôvodnej pozícii, píše portál Live Science.

Tento rok je to presne 75 rokov od spustenia pomyselných hodín, ktoré ukazujú, koľko času nám ešte na tomto svete ostáva. Tím odborníkov, ktorý hodiny každý rok resetuje, opäť rozhodol, že ručičky hodín ostávajú na svojej pôvodnej pozícii, a to už tretí rok po sebe. Aj keď nás aj naďalej od apokalypsy delí 100 sekúnd, nie je to príliš veľká útecha. Stále sme totiž k totálnej pohrome bližšie, než kedykoľvek v dejinách. Svet tak blízko ku globálnej apokalypse nebol dokonca ani v čase studenej vojny či kubánskej raketovej krízy, informuje The Guardian.

Hodiny sú jasným dôkazom nečinnosti

To, že sa pozícia ručičiek nezmenila, ukazuje, že na svete sa udialo len minimum pozitívnych zmien. Aj naďalej krajiny manipulujú s jadrovými zbraňami a o tom, v akom stave je klimatická kríza, snáď ani hovoriť netreba. Ako informuje web The Bulletin, jednoznačne to nie sú dobré správy, nemožno hovoriť o stabilite ani o bezpečnosti.

Samozrejme, odborníci uznávajú, že sa za posledný rok udiali aj dobré veci. Napríklad, začali sa diskusie o iránskom jadrovom programe. Čoraz viac krajín sa zas skutočne snaží dostať pod kontrolu mieru, akou prispievajú k zhoršovaniu klimatickej krízy. Varujú však, že by sme mali byť lepšie pripravení na hrozby, aké predstavujú biologické hrozby, vrátane pandémie koronavírusu.

Odborníci poukazujú na to, že hodiny konca sveta nemajú byť len strašiakom. Svedčia o činnosti alebo nečinnosti ľudstva. A to, že aj naďalej stojíme na pokraji kolapsu, je jasným dôkazom toho, že toho pre túto planétu robíme naozaj málo. A stačí už len drobný krôčik k tomu, aby sa všetko zosypalo ako domček z karát.