Smartfón, ktorý s tebou udrží krok a nestojí veľa: Spoznaj nadupanú novinku od Huawei

Prechádzaš ponuky a rozmýšľaš, ktorý by bol ten najlepší pre teba? Všetko a ešte omnoho viac ponúka novinka od Huawei. Smartfón nova 9 SE v sebe kombinuje prepracovaný dizajn a inovatívne funkcie, a navyše nezruinuje ani tvoju peňaženku. Čo všetko ponúka?

Značka Huawei je dlhodobo známa novými inováciami, ktoré sa priamoúmerne prispôsobujú potrebám svojim používateľov. Ani novinka Huawei nova 9 SE nie je výnimkou. Vďaka svojim funkciám s tebou bez problémov udrží krok a ty si môžeš vychutnávať mnohotvárnosť každého jedného dňa.

Elegantné telo

Huawei nova 9 ťa svojim dizajnom zaujme už na prvý pohľad. Ultra ľahké telo smartfónu vyrobené z lesklého zakriveného skla s neodolateľne čistou kryštálovou textúrou sa bezpochyby stane neprehliadnuteľným módnym doplnkom. Telefón je dostupný v troch štýlových farebných prevedeniach: Crystal Blue, Pearl White a Midnight Black, z ktorých si každý vyberie to svoje.

Za neodolateľne štýlovým dizajnom nezaostávajú ani jeho funkcie. Disponuje totiž 6,78” displejom s obnovovacou frekvenciou 90 Hz, ktorá zaisťuje rýchlu odozvu obrazovky pri hraní hier alebo sledovaní videí. Obrazovka podporuje farebný gamut P3, vďaka čomu ťa priam vtiahne do zázračného sveta farieb. Vysoké rozlíšenie displeja tiež oceníš pri sledovaní filmov či videí.

Vždy kvalitné fotky a videá

Aj ty si rád fotíš či točíš významné okamihy? Ak patríš k majiteľom smartfónov, ktorým slúži aj na dokumentovanie dôležitých momentov, rozhodne oceníš, že Huawei nova 9 SE si drží prvenstvo najmä v kvalite fotoaparátu. Je vybavený nekompromisným 108 Mpx fotoaparátom s vysokým rozlíšením. Práve počet megapixelov umožňuje fotoaparátu zachytiť ešte viac detailov, čím sa fotografia stáva zreteľnejšou, a teda aj kvalitnejšou.

Pokiaľ práve fotografuješ či natáčaš za nedostatočných svetelných podmienok, vďaka Huawei nova 9 SE bude zážitok z okamihu rovnako kvalitný, ako pri svetle. V horších svetelných podmienkach totiž ponúka možnosť Super Night Shot s pokročilou technológiou redukcie šumu viacerých snímok, ktorá dokáže fotiť v tmavom prostredí a zvýšiť ich jas.

Prémiové funkcie fotoaparátu Huawei nova 9 SE oceňuje aj známa vizážistka Lussi. “Veľmi sa mi páči, ako telefón pracuje s farbami. Vidím, že je schopný zachytiť moje výtvory do tých najmenších detailov a presne o to mi pri fotení líčenia ide, pretože sa mi často stáva, že odfotený makeup vyzerá fádne a farby nevyniknú tak, ako by som potrebovala a nova 9 SE to dokáže,” hovorí.

Dve perspektívy

Keď sa poobzeráš okolo seba alebo si otvoríš sociálne siete, ako Instagram či TikTok, zistíš, že fotografie azda čoraz viac nahrádzajú videá. Či už ide o minútové video, ktoré môžete pridať do svojho príbehu na Instagrame alebo filmový pás zvaný “Reels” – je jasné, že sledovanie diania v reálnom čase je medzi používateľmi smartfónov čoraz populárnejšie.

A keďže značka Huawei priamo reaguje na potreby svojich užívateľov, novinku Huawei nova 9 SE vybavila funkciou Dual-View, ktorá ti umožní videá natáčať z oboch perspektív naraz. Vďaka tomu teda v jednom okamihu zachytíš nielen to, čo sa deje, ale zároveň aj svoju reakciu.

Táto vskutku inovatívna funkcia sa stala veľmi obľúbenou aj u influencerov. “Zbožňujem, keď sa okolo mňa dejú veci a rada ich zachytávam prostredníctvom videí. No najviac ma ohúrila možnosť natáčania z oboch pohľadov, teda prednej aj zadnej kamery. Vďaka tomu je zážitok ešte reálnejší a samozrejme aj zábavnejší,” potvrdzuje moderátorka a influencerka Becca. Veď sa presvedčte sami.

Tu však jeho inovácie nekončia. Pri vytváraní videí tiež ponúka možnosť ich úpravy, pomocou dostupného a ľahko ovládateľného nástroja Petal Clip. Aplikácia ti poskytne naozaj širokú škálu rôznych funkcií, ktorými možno video upraviť či vylepšiť. Nájdeš tam množstvo špeciálnych efektov, nálepiek, zvukových efektov, fontov a ďalších materiálov na tvorbu videa. Táto praktická aplikácia zároveň naštartuje tvoju kreativitu a z procesu úpravy videa sa stane zábava s dokonalým výsledkom, ktoré zaiste upúta pozornosť.

Expresné nabíjanie

Otázka výdrže batérie v smartfónoch je jedným z najviac diskutovaných parametrov, ktoré užívatelia zvažujú pri kúpe. Je to logické, určite totiž dobre poznáš ten pocit, keď si zabudneš dať nabiť telefón a keď ho najviac potrebuješ, jednoducho ťa „nechá v štichu“ a vybije sa.

S Huawei nova 9 SE však na takýto problém môžeš zabudnúť! Tento smartfón je totiž vybavený rýchlonabíjacou batériou, ktorá ťa nikdy nesklame. Na 60 % sa nabije už za 15 minút a na 100 % už za neuveriteľných 36 minút. Riešenie získalo certifikáciu TÜV Rheinland Safe Fast Charge Certification, ktorá dokazuje, že poskytuje nielen rýchle, ale aj bezpečné nabíjanie. Máš naponáhlo? Nestíhaš? Nemusíš sa obávať, pretože na Huawei nova 9 SE sa môžeš vždy spoľahnúť.

O tom vie svoje aj známy influencer a cestovateľ Milan Bez Mapy. “Keďže cestujem naozaj často, vo všetkom tom zhone, nemám čas sledovať a myslieť na to, či mám nabitý telefón. Na Huawei nova 9 SE preto najviac oceňujem rýchlo nabíjanie, ktoré je naozaj expresné. Kým si zbalím kufor, je telefón minimálne na polovicu nabitý a môžem vyraziť. Funkcia rýchlonabíjania ma skutočne zachráni vždy, keď to potrebujem,” priznáva.

Smartfón, ktorý s tebou udrží krok

Či už si potrpíš na štýlový dizajn, kvalitný fotoaparát s prémiovými vlastnosťami alebo extra rýchle nabíjanie, Huawei nova 9 SE je na to tým najideálnejším kandidátom. Navyše, vďaka cenovej dostupnosti sa môže stať aj tvojim neoddeliteľným spoločníkom. Huawei nova 9 SE je možné zakúpiť od dnešného dňa vo vybraných internetových obchodoch a kamenných predajniach za 349 eur. V priebehu apríla ho do ponuky zaradia aj vybraní mobilní operátori.