Slovenský prevádzkovateľ butikov Swarovski má dlhy, hovorí sa aj o konkurze. Takáto je budúcnosť obľúbených obchodov

Kamenné predajne s obľúbenými šperkami značky Swarovski nájdeme aj na Slovensku. Okrem hlavného mesta sa nachádzajú aj v Košiciach či Žiline, pričom ich výhradným prevádzkovateľom bola ešte donedávna spoločnosť Staneso Crystal. Ako teraz informujú Hospodárske noviny, slovenský partner známych šperkárov má problémy a hovorí sa aj o konkurze.

Ako podľa Registra úpadcov zistili HN, spomínaný slovenský prevádzkovateľ má problémy a smeruje do konkurzu, kde ho poslala práve materská spoločnosť Swarovski. Konkurzné konanie sa začalo iba pred pár dňami, konkrétne 25. júla. Dôvodom by mali byť, pochopiteľne, financie firmy Staneso. „Proti spoločnosti Staneso bolo začaté súdne konanie s cieľom vyriešiť neuhradené finančné záväzky,“ uviedli pre HN zástupcovia Swarovski.

V súčasnosti nie je jasné, koľko slovenský prevádzkovateľ materskej skupine dlhuje, no z verejne dostupných zdrojov je zrejmé, že to nie sú jediné neuhradené záväzky. Dlžoby má Staneso Crystal voči finančnej správe, ale aj voči poisťovniam a ich celková výška spolu presiahla 40-tisíc eur. Ako vyplýva z Finstatu, eseročka sa v posledných rokoch dostala dvakrát do straty – v roku 2020 to bolo 192-tisíc eur, v roku 2022 193-tisíc eur.

Zástupcovia Swarovski HN potvrdili, že spoluprácu s firmou Staneso Crystal ukončili na konci vlaňajška. Pri problematike sa mnohým iste podsúva otázka, čo bude ďalej s predajňami obľúbených šperkov. Zákazníci môžu ostať nateraz pokojní, pretože Swarovski bude na slovenskom trhu pôsobiť aj naďalej. Ba čo viac, plánuje expanziu.

„Náš záväzok voči slovenskému trhu zostáva pevný a aktívne pracujeme na plánoch expanzie na ďalšie posilnenie našej prítomnosti v krajine,“ uzatvorila svoje vyjadrenie Sonja Zeehuisen, šéfka komunikačného oddelenia spoločnosti Swarovski.