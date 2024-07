Ďalší Slováci sa môžu tešiť na nový McDonald’s, výberom lokality mnohých prekvapil. S expanziou však ani zďaleka nekončí

O súčasných plánoch McDonaldu na Slovensku sa toho v posledných mesiacoch popísalo pomerne dosť. Potvrdili sa aj správy, že sieť reštaurácií s rýchlym občerstvením bude cieliť, okrem iného, tiež na menšie mestá a príde do regiónov, nad ktorými by pred pár rokmi zrejme ani neuvažovala. Ako teraz informuje portál Index, po niekoľkých rokoch snahy sa ho dočkajú aj v odľahlejšej lokalite Bratislavy.

V tomto prípade sa bavíme o nákupnom centre Shopping Palace, ktoré je lokalizované na bratislavských Zlatých Pieskoch. To v hlavnom meste funguje už dve dekády, no doteraz pri ňom absentovala niektorá zo známych značiek rýchleho občerstvenia. Situácia by sa už čoskoro mala zmeniť, čomu podľa Indexu nasvedčuje dokument na bratislavskom magistráte. McDonald’s v ňom žiada o vydanie záväzného stanoviska pre výstavbu novej pobočky.

Žiadosť na magistráte už síce má pár mesiacov, no mesto vydalo stanovisko až v uplynulých dňoch. Podľa predložených plánov teda vieme, kde by sa mal McDonald’s nachádzať a ako približne by mal vyzerať. Ako z dostupných informácií vyplýva, o prevádzke v odľahlejšej lokalite sa špekulovalo už nejaký čas, a to aj napriek tomu, že neďaleko Shopping Palace sa už jedna reštaurácia amerického giganta nachádza – na Rožňavskej ulici. Aj preto zrejme ostanú niektorí ľudia po zverejnení týchto správ prekvapení.

Čo sa týka samotnej reštaurácie, vyrásť by mala na pozemku, kde sa ešte dnes nachádza parkovisko (križovatka ulíc Studená a Rožňavská). Pôjde o dvojpodlažný priestor, ktorého súčasťou bude aj McCafé a samozrejmosťou je tiež prebudované parkovisko približne pre tri desiatky vozidiel.

Pribudne aj v ďalších menších mestách

Ako sme vás len prednedávnom informovali, nové prevádzky obľúbenej siete rýchleho občerstvenia McDonald´s na Slovensku rastú ako huby po daždi.

Podľa už medializovaných informácií vieme, že otvorí napríklad v Žiari nad Hronom. Nedávne zistenia portálu Aktuality.sk však hovoria, že reťazec chystá ešte väčšiu expanziu do ďalších menších miest s počtom obyvateľov okolo 20-tisíc, no so silnou spádovou oblasťou. Konkrétne miesta však prezradiť sieť reštaurácií nechcela. „Rovnako tak hľadáme možnosti pre diaľničné reštaurácie, či pri rýchlostných cestách,“ uviedla pre Aktuality.sk hovorkyňa McDonaldu Lucia Poláčeková.

Nové pobočky však už čoskoro vyrastú s určitosťou nielen v Žiari nad Hronom a v Žiline (pôjde už o tretiu prevádzku v meste), ale aj v Piešťanoch, Topoľčanoch, Leviciach a aj v Bratislave neďaleko obchodného centra Bory.