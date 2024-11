Slovenský futbalista sa stal hrdinom dôležitého zápasu Ligy majstrov: Životným gólom rozhodol proti gigantovi

Slovenský futbalista Dávid Hancko strelil nedávno gól v Štokholme Švédom v Lige národov, ten však nemal bodovú cenu a Slováci v rozhodujúcom súboji o postup do B-divízie LN prehrali 1:2.

V utorok na Etihad Stadium Hancko opäť dosiahol gól proti veľkému súperovi a tentoraz mala jeho radosť oveľa vyššiu cenu. Slovenský obranca v službách Feyenoordu Rotterdam ním zavŕšil šokujúci obrat v druhom polčase, keď jeho tím dorovnal náskok súpera 3:0. A práve Hancko bol ten, ktorý to celé dokončil.

Rozhodujúci gól

V 89. min zlé vybehnutie brankára domácich Edersona potrestal šikovný Paixao, keď ho obišiel, naservíroval loptu na Hancka a slovenský reprezentant z pozície falošného ľavého krídla do prázdnej bránky hlavou vyrovnal na 3:3. Radosť z gólu a emócie, ktoré nasledovali, stáli za to. Najmä ak hostia už remízový stav udržal do konca napriek tomu, že Jack Grealish ešte opečiatkoval spojnicu žrde a brvna bránky Rotterdamu.

𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐇𝐚𝐧𝐜𝐤𝐨 skóroval na Etihad Stadium a zařídil Feyeenordu bod za remízu 3:3! 🇸🇰 Trápení Manchesteru City dále pokračuje. 😑#NovaSport #UCL pic.twitter.com/LQsH1MH1UU — Nova Sport (@novasport_cz) November 26, 2024

„Som hrdý na týchto chlapcov. Prehrávať na Etihad Stadium so City 0:3 a potom sa vrátiť do zápasu a získať bod je niečo neuveriteľné. Toto je naozaj veľký úspech. Ukázali sme charakter a nezlomnosť. A tiež individuálnu kvalitu, lebo bez nej by sme nestrelili tie tri góly,“ vyzdvihol dánsky tréner Feyenoordu Brian Priske na webe UEFA.

Po druhom góle Erlinga Haalanda v zápase viedol ManCity v 53. min 3:0 a zdalo sa, že je vymaľované. Tento stav vydržal až do 75. min, lenže potom Alžírčan Anis Hadj Moussa a Mexičan Santiago Gimenez znížili na 2:3 a pätnásťminutový gólový uragán Feyenoordu zakončil už spomenutý Hancko.

Veľké emócie pri góle svojho syna určite prežíval aj Ján Hancko, ktorý obohatil Instagram Feyenoordu s radostným gestom po góle svojho syna o tento oslavný status: „Nikdy sa nevzdáme, nikdy! Tento večer si zapamätám do smrti. Ďakujem synko!“

Podľa štatistického webu Opta sa vôbec prvýkrát v trénerskej kariére Pepa Guardiolu stalo, že jeho mužstvo nedotiahlo zápas s priebežným vedením 3:0 do víťazstva. A to isté platí aj o futbalistoch ManCity, ktorý takto nevyhrali prvýkrát od roku 1989.

Konečná remíza nevyznieva až tak šokujúco, ak si uvedomíme, že the „Citizens“ predtým prehrali 5 zápasov v sérii, v Premier League spadli na druhú a v Lige majstrov na 15. priečku spomedzi 36 účastníkov hlavnej fázy. Feyenoord je dvadsiaty a má len o bod menej ako jeho utorkový súper.