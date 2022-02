Slovensko prepisuje históriu! Naši hokejisti získali bronzové medaily v súboji so Švédskom

Slovensko odohralo na zimných olympijských hrách v Pekingu zápas o tretie miesto proti Švédsku, s ktorým sme v prvom zápase na turnaji prehrali 1:4. Prvú tretinu sme gól nevideli aj napriek 14-tim slovenským a ôsmym švédskym strelám. V druhej tretine sme dokázali strhnúť vedeniu na našu strana vďaka Slafkovskému a Takáčovi. Naši hráči nechali v tretej tretine na ľade všetko a podarilo sa im dotiahnuť duel do víťazného konca.

Naši hokejisti nastúpili v porovnaní so semifinálovým zápasom s Fínskom s niekoľkými zmenami v zostave. V bránke sa opäť ukázal Patrik Rybár, v obrane sa predstavili Čerešňák, Čajkovský, Rosandić, Marinčin, Kňažko, Gernát a Nemec. V prvom útoku sme opäť mohli vidieť po boku Hrivíka a Cehlárika Juraja Slafkovského. Ako druhá formácia bola písaná tá, ktorá odohrala predchádzajúce zápasy ako štvrtá — Takáč, Roman a Regenda.

Do tretej formácie pribudol k Pospíšilovi a Hudáčkovi Marko Daňo, ktorý vystriedal Tomáša Jurča. Ten bol na súpiske na tento zápas písaný ako trinásty útočník. Štvrtú formáciu vytvorili Kelemen, Krištof a Zuzin.

Prvá tretina

Už v prvej minúte sme mohli vidieť strely na obidvoch stranách, od úvodných sekúnd tak bolo viditeľné, že nepôjde o tak opatrný a taktický zápas, ako v semifinále proti Fínsku. Už v prvých štyroch minútach sme zaznamenali po štyroch strelách na každej strane.

V piatej minúte sme sa museli prvýkrát v zápase brániť po tom, čo Rybár podrazil švédskeho útočníka. Prvej oslabovej hre sme sa aj napriek vynikajúcim švédskym príležitostiam no ešte lepšiemu Rybárovi dokázali ubrániť.

V ôsmej minúte sme mali príležitosť po Gernátovej strele od modrej čiary na dorážky, Slafkovský ani Hrivík ale Johanssona neprekonali. V 12. minúte nastrelil Hrivík žrď. Ďalší tlak na Johanssona krátko na to vytvoril Marinčin po zanesení puku pred bránkovisko, ale ani Rosandićova strela z dorážky neprenikla za švédskeho brankára.

Švédov sme zvyšok tretiny nepúšťali do výrazných šancí, no podobne to bolo aj na druhej strane. Napriek tomu, že sme v úvodnom dejstve prestrieľali nášho súpera v pomere 14 ku 8, gól sme nevideli a tak bol stav po prvej tretine 0:0.

Druhá tretina

Do druhého dejstva sme vstúpili s nezmenenou hrou, už v prvej minúte mal z dorážky šancu Takáč. V štvrtej minúte prekorčuľoval celé ihrisko Juraj Slafkovský, z uhlu vystrelil nenápadnú strelu, no tá zapadla za Johanssona a my sme sa ujali vedenia v zápase.

Po strelenom góle stúpla aj švédska aktivita, skvelý výkon aj naďalej podával Rybár, ktorý nepúšťal súpera k dorážkam. V ôsmej minúte sa Švédi natlačili pred nášho brankára, no ani z viacerých dorážok neposunuli puk za bránkovú čiaru.

V deviatej minúte fauloval švédsky kapitán Lander v našom obrannom pásme Čerešňáka, naša prvá presilová hra v zápase nás mohla dostať do dvojgólového vedenia. Puk sme držali v útočnom pásme skoro celé dve minúty no skórovať sa nám nepodarilo.

Hneď po jej skončení sa Švédi opäť previnili, dve minúty za nebezpečný útok na hlavu si musel odsedieť Klingberg. Sedem sekúnd pred koncom sa nám ju podarilo využiť vďaka gólu Takáča. Skvelú prihrávku spoza bránky si pripísal Regenda.

Šesť minút pred koncom prišiel trest pre Cehlárika za zovretie puku a vyhodenie ho na švédsku lavičku, náš súper mal príležitosť znížiť, čo sa mu vďaka našej skvelej obrannej hre nepodarilo.

Švédsky tlak sa však aj naďalej stupňoval. Do konca tretiny sa nám ale podarilo udržať dvojgólové vedenie, po 40 minútach sme nad Švédskom vyhrávali 2:0.

Tretia tretina

Švédov sa nám naďalej podarilo držať ďaleko od Rybára, do dvoch veľkých príležitostí sa dostal v krátkom čase Jurčo. V tretej minúte sme mali opäť výhodu presilovej hre. Brodin sa previnil hrubosťou voči Marinčinovi. Veľkú príležitosť mal opäť Slafkovský, gól nestrelil. Pohrozili však aj Švédi, ich strela z prečíslenia zblokoval Čerešňák. V tejto presilovej hre sme tak gól nevideli.

Švédi stupňovali tlak, viackrát nás zovreli v našom obrannom pásme. Nám sa začali otvárať brejkové príležitosti, jednu z nich mal Hudáček, jeho strela skončila po zblokovaní na ochrannej sieti. V jedenástej minúte sa po dlhom švédskom tlaku dostal do samostatného nájazdu Cehlárik, jeho strela skončila na Johanssonovej vyrážačke.

V piatej minúte nás súper zatlačil v obrannom pásme, ťažké tečované puky ale Rybár sťahoval k sebe a naďalej držal náš tím vo vedení. Tri minúty pred koncom sme ale množstvo času strávili v útočnom pásme. Sto sekúnd pred koncom si Švédi odvolali brankára, čo sme využili v podstate v momente. Juraj Slafkovský sa dostal k puku a strelil svoj druhý gól v zápase. Ďalší gól do prázdnej švédskej bránky dal Regenda 74 sekúnd pred koncom.

Slovensko vyhralo a získalo historicky prvé bronzové medaily z olympiády.