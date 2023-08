Slovensko premenovala na Horné Maďarsko: Umelá inteligencia vytvorila mapu, ktorá rozčúlila množstvo Európanov

Umelá inteligencia sa v posledných mesiacoch stala nápomocným, ale aj kritizovaným nástrojom, pomocou ktorého ľudia zisťujú najrôznejšie veci. Najnovšie dostala AI úlohu, aby alternatívne pomenovala krajiny v Európe. Slovákov to teda rozhodne nepotešilo.

Stránka Simon shows you maps má na sociálnych sieťach veľkú obľubu. Sleduje ich cez 300-tisíc ľudí, pričom na dennej báze pridávajú rôzne grafy, mapy či geografické fakty, ktoré sa na hodinách v škole dozviete len sporadicky. V minulosti sa objavila aj mapa, ktorá ukazovala, ako bude podľa AI vyzerať Európa v roku 2100.

Mapa nepoteší najmä vlastencov

Teraz ukázali na stránke mapu od Forummaping, ktorá je na prvý pohľad veľmi známa. Ide totiž o Európu, pričom štáty v nej sú pomenované nejako čudne. Umelá inteligencia totiž dostala za úlohu nájsť alternatívne názvy pre krajiny na starom kontinente, čo niekoho potešilo, no niekoho zas možno trošku menej. Napríklad Slovákov.

Podľa AI by Slovensko bolo „Upper Hungary“, teda Horné Maďarsko. Práve podobné pomenovania Slovenska používal v minulosti aj maďarský premiér Viktor Orbán. Ten hovoril aj o odtrhnutých územiach Maďarska, čo je rozhodne nemiestne vzhľadom na hranice a suverenitu štátov.

Samotné Maďarsko by sa zmenilo na Pannoniu, čo je odkaz na rímsku provinciu. Poľsko má alternatívu v názve Polonia, pričom Česko by sa premenovalo na Bohemia. Pozornosť púta aj Rakúsko, to má v alternatívnom svete pomenovanie Danubia. Obľúbené Chorvátsko má v tejto mape príznačný názov Dalmatia, teda Dalmácia.