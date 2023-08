Roman začal podnikať ako 19-ročný: Starý dom prerobil na reštauráciu, pizzu rozváža na Tesle. V lete si zarobí aj 3 000 eur

Na Slovensku sa ešte stále nájde mnoho mladých ambicióznych ľudí, ktorí sa za úspešným podnikaním a všeobecne za prácou vydávajú do zahraničia. Neplatí to však ani zďaleka pre všetkých. Aj Roman je dôkazom toho, že ak má človek odhodlanie a vytrvalosť, vie uspieť pokojne aj v dedine.

V rozhovore s Romanom sa dozviete aj: kedy mu napadlo, že by začal podnikať v gastronómii;

koľko ho stála celková prerábka starého domu;

ako vyzeral prvý otvárací deň;

koľko počas neho zarobil;

na čo sa ľudia sťažujú;

aké reakcie mali ľudia na to, že rozváža pizzu na Tesle;

aká najbizarnejšia situácia sa mu pri rozvoze stala;

čo odporúča ľudom, ktorí zvažujú vlastný gastrobiznis.

Romana Prusáka sme navštívili v jeho prevádzke „Cukráreň a Pizzeria 37“ v obci Marhaň, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku, približne 25 km od Bardejova, pričom počet jej obyvateľov sa hýbe okolo čísla 950. Podnik, ktorý funguje ako mix pohostinstva, cukrárne aj pizzérie, je v okolitých obciach známy nielen vďaka tomu, že jeho mladý majiteľ rozváža pizzu na svojej bielej Tesle.

Pri dohadovaní termínu na rozhovor Roman napísal, že sa nám bude snažiť venovať dostatok času, no bude to záležať aj od dopytu po jeho pokrmoch. Po príchode sme sa stihli zvítať, prehodiť tri vety a už mu aj zvonil pracovný telefón, cez ktorý prijíma objednávky.

Kým si majiteľ, kuchár aj donáškar v jednom vybavil, čo potreboval, aj my sme si objednali pizzu z jeho kuchyne, ktorá bola z kvalitných surovín a chuťovo jej nič nechýbalo. Po približne 25 minútach prichádza Roman, prisadne si k nám a začíname debatovať o všetkom, čo sa týka jeho života v gastronómii.

Skúšal si to aj na vysokej škole v Košiciach, prečo si sa rozhodol vrátiť domov?

Vyštudoval som gymnázium v Giraltovciach (mesto 9 km od Marhane, pozn.) a rozhodol som sa ísť do Košíc na vysokú školu. Išlo o odbor hospodárska informatika na TUKE. Prvý týždeň to boli len také zoznamovačky a zisťovanie, čo a ako tam funguje. Druhý týždeň sa začalo naplno učiť a zistil som, že je toho na mňa nejako veľa. Možno som sa aj trošku zľakol. Rýchlo som zistil, že to asi nie je pre mňa a povedal som si, že pôjdem skúsiť pracovať.

Ako si prišiel k myšlienke otvoriť si prevádzku?

Po ukončení štúdia som išiel na trojmesačnú brigádu do Rakúska, kde som oberal paradajky. Ani to mi však nejako nevoňalo. Chodil som s bratom na týždňovky, no nebolo to veľmi výhodné z hľadiska financií, ani toho dlhého cestovania. Tak som prišiel domov a začal rozmýšľať, čo so mnou bude. Urobili sme takú rodinnú poradu a bavili sme sa o tom, že čo a ako ďalej. Mali sme túto budovu, ktorá bola niekedy rodinným domom. Dom bol však dlho neobývaný a len istá časť sa prenajímala jednej panej, ktorá predávala rybárske potreby.

Dom, respektíve dnes už prevádzka, má super pozíciu, lebo sa nachádza v strede obce. Mali sme teda budovu s potenciálom, ale nevedeli sme, čo v nej chceme robiť. Rozmýšľali sme, že čo nám tu chýba. Rozhodli sme sa pre gastro, bol tu potenciál a v tom čase nebola v dedine ani krčma. V obci je škola, družstvo, čiže sme najskôr začali s konceptom cukrárne so zákuskami, zmrzlinou, ale aj nejakým pivkom.

Ako prebiehalo prerábanie?

Išlo o celkové prerábanie starého rodinného domu vrátane elektrických káblov, rozvodov, vody, stien, podláh, stropu, dverí a podobne. Robilo sa to všetko svojpomocne, trvalo to asi pol roka a stálo to cez 8-tisíc eur.

Nebál si sa toho, že to nemusí fungovať?

Bál som sa, ale mal som skvelý pocit z toho, že koľko práce je za nami a konečne sa môže začať realizovať to, čo sme plánovali. Bol som v očakávaní, či budú chodiť ľudia. Stálo to dosť času, aj financií. V čase otvárania som mal len 19 rokov a nevedel som, či to pôjde podľa plánov. Nemal som v tej dobe ani žiadne „zadné dvierka“ či alternatívu, čo by som robil, ak by to nevyšlo. V júli sme však oslávili už 6 rokov od otvorenia, za čo som vďačný.

Ako to vyzeralo po otvorení?

Bol som nadšený, mal som aj strach kombinovaný s očakávaním. Premýšľal som, či som sa rozhodol dobre, či vôbec o mojej prevádzke vedia ľudia, či niekto príde. Otvorili sme tak, že sme proste otvorili dvere. Nemali sme ani žiadnu reklamu. Aj to, že som mohol dať vyhlásiť niečo do rozhlasu, mi napadlo až na ďalší deň. Prekvapivo však začali prichádzať ľudia, ktorých zaujímalo, čo sa tu deje. Prvý deň som tak zarobil približne 100 eur.

Keďže sme ešte nemali v ponuke jedlo, ľudia prichádzali na pivo, kofolu, radler či zákusok. Neskôr však prišiel dopyt po jedle, tak sme vytvorili ponuku. Začalo to rýchlymi vecami ako hranolky, či kuracie nugetky. Prerobili sme jednu miestnosť na kuchyňu, ďalšiu na sklad a začali sme piecť aj pizzu.

Mal si od začiatku klientelu na rozvoz pizze, aké boli reakcie ľudí?

Toto troška trvalo. Najmä starší ľudia na to vôbec neboli naučení. Pamätám si, že ani my doma sme pizzu nemali často, skôr raz za čas. Dnes je to však omnoho iné, do niektorých rodín vozím pizzu aj každý druhý-tretí deň. Čo sa týka ohlasov, mňa na začiatku ani veľa ľudí nepoznalo. Keďže mám troch súrodencov, hrali sme sa väčšinou spolu na našom dvore, potom som študoval v Giraltovciach, čiže som tu nemal ani veľa kamarátov. Dnes ich však mám až-až. (smiech)

Keďže sme taký rodinný podnik, často mi pomáhajú súrodenci, aj rodičia. Raz sa mi stalo, že som poprosil mamu, aby ma na chvíľu zaskočila, pretože som musel odísť. Po odchode prišiel za mamou zákazník a hovorí jej, že váš zamestnanec odišiel z práce. Mama mu so smiechom odvetila, že to je majiteľ. (smiech)

Čo sa týka recenzií na internete, mal som aj jednu zlú recenziu, v ktorej napísali, že na pizzi bolo málo syra. Potom som však zistil, že išlo o účelovú recenziu, pretože to písali z konkurenčnej prevádzky.

Od začiatku podnikania pracuješ na viacerých postoch, necítil si niekedy, že máš toho dosť?

Zo začiatku som vedel, že toho bude veľa a bude to náročné, tak som oddych odkladal. Pizzu pečiem, rozvážam a aj sa starám o celú prevádzku. Prvý rok som nemal ani voľno, rodina mi pomáhala, ako mohla, no začalo sa toho kopiť stále viac, čo ma, samozrejme, tešilo. Až druhý rok od otvorenia som musel začať premýšľať nad tým, že musím zamestnať nejakých ľudí. Posúvalo ma vpred to, že ľudia majú záujem. Nevadilo mi potom ani to, že som bol v práci od 12:00 do 2:00 ráno.

Ľudí nevyháňam, radšej s nimi sedím, obslúžim ich, som tam podľa toho, koľko chcú oni, nie ja. Radšej pošlem domov aj brigádničky, nech si oddýchnu a ja to potiahnem aj dlhšie. Nerobí mi to problém.

Pizzu rozvážaš na svojej Tesle, ako na to reagujú ľudia?

Reakcie určite boli, ešte stále aj sú. Keď som si kúpil Teslu, prvý mesiac som ani nerozvážal, pretože som zisťoval, čo a ako v tom aute funguje. Potom sa to však rozbehlo do takej úrovne, že ľudia už volali s tým, že si prosia objednávku pizze na Tesle. Auto som si kupoval z polovice na súkromné a z polovice na pracovné účely. Mal som to ako vysnívané auto, čakal som naň dlhšie, ale oplatilo sa. Môžem povedať, že som zháňal hlavne rýchle a lacné vozenie. (smiech)

Na čo špeciálne si spomenieš v rámci rozvozu pizze?

Najviac sa mi páčil moment, keď som rozvážal pizzu na moje narodeniny. Išiel som k stálym zákazníkom, a keď som stál pred dverami, už som počul, ako zvnútra spievajú všetko najlepšie. Pogratulovali mi, dostal som od nich čokoládu a bolo veľmi milé, že si na mňa takto spomenuli. Raz sa mi stalo aj to, že som doniesol pizzu zákazníkovi priamo do postele. Aby som to uviedol na pravú mieru. Poznám ho, býva neďaleko prevádzky, raz si objednal pizzu a medzitým zaspal. Nechal mi však odomknuté dvere, vedel, že prídem, aby to nevyznelo, že som sa niekomu vlúpal do domu. (smiech)

Ako je to s konkurenciou?

Pokrývam donáškou aj prevádzkou pomerne veľkú plochu. Vlastne, najbližšie možnosti na stravovanie, respektíve pizzu, sú v Giraltovciach, čo je do 10 km a potom až v Bardejove, čo je cez 20 km. Rok po tom, ako sme začali piecť pizzu, sa otvorila aj pizzéria vo vedľajšej dedine, no po pár mesiacoch zatvorili. Pravdepodobne počuli, že sa nám darí, tak to skúsili aj oni. Žiaľ, asi nemali dopyt a my sme veľmi blízko od nich, čo tiež mohlo ovplyvniť ich biznis.

My sa riadime aj tým, čo ľudia chcú. Aj našu ponuku sme vždy rozširovali a rozširujeme len podľa toho, po čom je dopyt. Je zbytočné ponúkať niečo, o čo ľudia nemajú záujem, potom to zbytočne stojí peniaze a zaberá to miesto.

Koľko ti to mesačne približne zarobí?

Veľmi to záleží na viacerých faktoroch. Ide o počasie, ročné obdobie, či je pracovný deň, víkend alebo sviatky. Kolíše to. Raz v zime som mal za celý deň tržbu 20 centov, čiže som z toho nemal ani žiaden zisk. Teraz počas leta je to približne 3 000 eur mesačne. Teraz je zas pomerne studené leto, čiže aj to sa odráža na zisku. Pred pandémiou to bolo iné, oveľa viac ľudí chodilo jesť aj sem, dnes je to postavené primárne na rozvoze.

Čo by si odporučil človeku, ktorý premýšľa nad podobným biznisom?

Potrebná je vytrvalosť. Odhodlanie je určite tiež dôležité. Všetko ostatné sa dá naučiť, ak človek chce. Ide aj o tú byrokraciu. Dnes by som už niekomu radšej zaplatil za to, aby všetky veci na úradoch vybavil za mňa. Netreba sa však báť, tí ľudia tam pracujú, aby nám pomohli. Ak by niekto uvažoval nad pizzeriou, odporúčam, aby sa najprv zamestnal v podniku, aby si to vyskúšal a zistil všetky postupy, prípravu cesta a podobne.