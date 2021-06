Slovensko prehralo v derby s Českom, vo štvrťfinále si naši hokejisti zahrajú s USA

Do zápasu s Českom vstupovala naša reprezentácia v komfortnej pozícii, veď postup do štvrťfinále už mala zaistenú po včerajšej prehre Švédska s Ruskom.

V zostave Slovenska nastalo niekoľko zmien. Do zápasu nezasiahli kapitán Ďaloga s útočníkom Hrivíkom. V bráne sme mohli vidieť opäť Júliusa Hudáčka, ktorému kryl chrbát Adam Húska. Ten zažil v zápase proti Švédom svoju premiéru v reprezentácii.

V prvej útočnej formácii si zahrali Cehlárik, Slafkovský a Pospíšil. Druhá bola v zložení Lantoši, Krištof Studenič. V tretej formácii sa predstavili Sukeľ, Faško-Rudáš a Kelemen a poslednú vytvorili Buc, Holešinský a Liška.

V obrane taktiež nastalo mnoho zmien. Obranné dvojice vytvorili Kňažko s Gernátom, Nemec s Rosandičom, Jánošík s Grmanom a Gachulinec s Bučkom.

Zápas nám vôbec nevyšiel, naši reprezentanti prehrali s tímom Česka 3:7.

Prvá tretina

Českí hokejisti nás zaskočili hneď v prvom striedaní a po úvodnej na bránku sme mohli vidieť v našej sieti prvý gól zápasu. Strelou spoza kruhov sa presadil Zadina.

Prvú polovicu úvodnej tretiny sa hral bojovný hokej no bez výraznejších šancí. Viac striel si však vypracovali naši súperi, no Hudáček kryl všetky z nich. Prvú strelu na českého brankára zaznamenal v siedmej minúte Kelemen, Will s ňou ale nemal žiadny problém. Po nej sa podarilo Čechov zatlačiť v našej útočnej tretine tretej formácii a našu zatiaľ najväčšiu príležitosť mal po skvelej práci Kelemena za bránkou Nemec, no Will jeho strelu spomedzi kruhov vyrazil.

Následne sa do nájazdu dostal Flek, Hudáček jeho pokus medzi betóny chytil a nedovolil Čechom ani dorážať. Flek mal skvelú šancu aj sedem minút pred koncom prvej tretiny, no nezúžitkoval skvelú prihrávku priamo pred naše bránkovisko, keď pred osamoteným Hudáčkom netrafil bránku.

Druhý gól sme mohli vidieť opäť v našej sieti. Chybu našej obrany zúročili Špaček so Zadinom, ktorí sa ocitli úplne sami pre Hudáčkom. Chybu v českej obrane sme mohli využiť aj my. Juraj Slafkovský sa dostal k odrazenému puku, no strelou spomedzi kruhov neprekonal českého brankára.

Prvú presilovku v zápase si po nedovolenom bránení na Mária Grmana zahrali naši hokejisti dve a pol minúty pred koncom. Napriek dvom pekným príležitostiam sme ju nedokázali využiť, prvú tretinu tak naši hokejisti prehrali 0:2.

Druhá tretina

V druhej minúte sa dostali do prvej šance naši hokejisti, po strele Krištofa sme ale gól nevideli. Obraz hry z prvej tretiny sa však premietol aj do tej druhej a po troch minútach sme opäť inkasovali. Po strele od modrej čiary tečoval pred bránkou puk Radil a ten sa pomaličky dopravil pomedzi betóny Hudáčka za bránkovú čiaru.

Po treťom góle prišli dve obrovské príležitosti na oboch stranách. Najprv to bola česká, keď sa do samostatného úniku dostal český útočník no Hudáček bol úspešnejší. Krátko na to sa do prečíslenia dostali Slafkovský s Cehlárikom, no Jurajovu prihrávku pred bránku Willa sa nepodarilo zúžitkovať Petrovi.

V piatej minúte sme sa po seknutí Pospíšila museli brániť v oslabovej hre, v nej sa nám ale Čechom nepodarilo skórovať. Hneď po nej sa podarilo našim hokejistom znížiť stav stretnutia na 1:3. Po skvelom napádaní Faška-Rudáša strelil gól Matúš Sukeľ.

V 12. minúte sme mali možnosť zahrať si našu druhú presilovú hru v zápase po faule Michaela Špačeka na nášho Adama Lišku. Obrovskú príležitosť mal hneď v úvode Cehlárik po Gernátovej prihrávke, no skvele zasiahol Will. Českého brankára sme počas presilovej hry zásobili viacerými strelami, no ten úspešne odolal a nám sa nepodarilo znížiť stav stretnutia.

Hneď po nej mal obrovskú príležitosť opäť Flek, no Hudáček si jeho strelu pokryl a stiahol k sebe bez možnosti dorážky. V nasledujúcich minútach sa do viacerých šancí dostali hokejisti oboch reprezentácií, no brankári boli stopercentní.

Pár sekúnd pred koncom tretiny sme sa museli opäť brániť, Kristián Pospíšil nešťastne vyhodil puk až na ochrannú sieť a musel si odsedieť dve minúty na trestnej lavici. Češi ju využili 10 sekúnd pred koncom tretiny, keď sa delovkou od modrej čiary presadil Šulák. Do poslednej tretiny sme tak išli za stavu 1:4.

Tretia tretina

Do poslednej tretiny prišiel do bránky Adam Húska, ktorý vystriedal Júliusa Hudáčka.. Chyby na našich stranách sa však kopili naďalej, po jednej z nich, ktorú mal na svedomí Pospíšil, sa presadil Stránsky a zvýšil vedenia Česka na 5:1. Krátko na to sa našim súperom opäť podarilo zvýšiť, strelou z uhlu sa po nájazde presadil Blumel. Adam Húska sa tak ešte nestihol ani dotknúť puku a inkasoval v priebehu prvých šiestich minút hneď dvakrát.

Jedenásť minút pred koncom sa nám podarilo znížiť na 2:6. Martin Bučko si otvoril strelecké konto na šampionáte strelou od modrej čiary.

Adam Húska nás v nasledujúcich minútach viackrát podržal, skvelý zákrok vytiahol hlavne v 13. minúte, keď si poradil s nebezpečnou strelou Smejkala. Zápas sa však už iba dohrával. Mohli sme vidieť veľkú frustráciu našich reprezentantov, keď sa im nedarilo si poriadne nahrávať, odskakovali im puky a prehrávali osobné súboje.

Minútu pred koncom zápasu sa ešte podarilo Slovákom delovkou Pospíšila znížiť stav na 3:6. Posledné sekundy sme si ešte skúsili zahrať v hre bez brankára no Češi to využili a vyhodeným pukom zvýšili na 3:7.

Štvrťfinále proti USA si zahráme už vo štvrtok, 3. júna.