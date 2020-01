Slovensko podľa očakávaní podľahlo aj Kanade a lúči sa s majstrovstvami sveta

Mladí slovenský tím mohol v štvrťinálovom zápase proti Kanade iba prekvapiť. Po prvej tretine sa zdalo, že s Kanadou dokážeme hrať vyrovnaný zápas, no v druhej tretine prišli naše chyby a vylúčenia, a náš súper v nej dokázal streliť až 4 góly. Hlavne táto tretina rozhodla o našej prehre a rozhodla tak o tom, že turnaj opúšťame s bilanciou jednej výhry a štyroch prehier a na turnaji sme skončili na 8. priečke.

1. tretina

Oproti predchádzajúcim zápasom, keď sme mali problém vôbec vystreliť na bránku súpera, sme z tohto pohľadu začali oveľa lepšie. Hneď v piatej sekunde sme vyslali na bránku kanadského brankára prvú strelu práve my. Po 53. sekundách sme si mali možnosť po tvrdom faule Kanaďana Footeho na nášho Kováčika zahrať presilovú hru. Kanaďan dostal navyše trest 5 minút plus do konca zápasu za nebezpečný úder do hlavy a krku. Po minúte a pol sme mali obrovskú šancu Džugana, no kanadský brankár Hofer vytiahol bravúrny zákrok. Presilovú hru sme hrali aktívne a oveľa lepšie, ako v predchádzajúcich zápasoch. Podarilo sa nám vypracovať si viacero šancí, bohužiaľ ani jedna neskončila za bránkovou čiarou.

V siedmej minúte sme si však nevšimli pred bránkou osamoteného Haytona, ktorý po nahrávke od Lafreniera spoza bránky strelil z prvej kanadskej strely gól. Hra sa následne prelievala zo strany na stranu a priniesla pár príležitostí na oboch stranách. V 15. minúte sme mali možnosť pri prečíslení traja na jedného no gól z tejto obrovskej šance nepadol. Na opačnej strane pár sekúnd na to fauloval Kanaďana Slovák Stacha a my sme sa museli brániť prvýkrát v zápase, no oslabenie sa nám podarilo ubrániť. V prvej tretina sa už nič výraznejšie neudialo a nám sa podarilo s Kanadou odohrať vyrovnanú tretinu, ktorú sme ale prehrali jednogólovým rozdielom.

2. tretina

Druhú tretinu sme nezačali vôbec dobre. V druhej minúte sme prepadli na modrej čiare z čoho pramenilo prečíslenie Kanady, z ktorého sme inkasovali druhý gól z hokejky McMichaela. O dve minúty neskôr sme prehrávali už o tri góly, tentokrát po strele Bernard-Dockera.

V 26. minúte sme sa museli opäť brániť, keď po nedovolenom bránení odišiel na trestnú lavicu Stacha. Opäť sme sa ale dokázali ubrániť. Samuel Hlavaj napriek ubránenému oslabeniu musel vyťahovať puk z bránky aj štvrtýkrát. Po úniku sa presadil Foudy.

Bohužiaľ, nenadviazali sme na výkon z prvej tretiny a v 12. minúte sme opäť faulovali. Maxim Čajkovič si musel odpykať dvojminútový trest za hákovanie. V nej nás na začiatku krásnym zákrokom lapačkou podržal Samuel Hlavaj, ktorý zneškodnil čistú gólovú šancu Kanady. Po minúte však už musel vyťahovať puk z bránky po piatykrát po strele Lafreniera.

7 minút pred koncom vystrčil rožky aj náš tím, keď sa mu podarilo na dlhšiu dobu zatlačil Kanadu v ich obrannom pásme. Ani jedna z našich šancí ale gólom neskončila. To však bola jedna z mála pasáží v tejto tretine, v ktorej sme sa dokázali presadiť. Znížiť sme mohli v 36. minúte, keď sme si mali možnosť zahrať presilovú hru, využiť sa nám ju nepodarilo. Presilovku si zahrala aj Kanada ale až v tretej tretine, keďže faul Mareka Minárika bol odpískaný 6 sekúnd pred koncom druhej tretiny.

3. tretina

Úvod tretej tretiny sa niesol v znamení presilovej hry Kanady, ktorú sa im podarilo po 59. sekundách využiť. Hayton trafil pravý horný roh bránky Hlavaja, ktorý nemal žiadnu šancu. Po šiestom góle bol Samuel Hlavaj vystriedaný v bráne svojim kolegom, Samuelom Vyletelkom.

V 44. minúte prišlo k vzájomnému vylúčeniu a 2 minúty sa tak hralo štyria proti štyrom, gól však nepadol ani na jednej strane. Krátko po ukončení vylúčenia dostal peknú nahrávku od Kováčika do brejkovej situácie Oliver Okuliar, ktorý príklepom prekonal kanadského brankára Hofera a znížil na 1:6.

V polovici tretej tretiny prišiel enormný tlak kanadského tímu, ktorý nás dokázal zatlačiť v našom obrannom pásme na dlhé štyri minúty z čoho našťastie nevyústil inkasovaný gól, no vyústil z neho faul nášho kapitána Vitáloša. Ten dostal trest za narazenie na mantinel na 2 + 10 minút. Presilovej hre sme dlho úspešne odolávali no 11 sekúnd pred koncom presilovej hry sme faulovali opäť a na na tieto sekundy sme sa museli brániť v nevýhode o dvoch hráčov. Krátkej presilovke sme odolali a aj tej následnej o jedného hráča. Záver stretnutia sa už iba dohrával a tak sme prehrali s Kanadou rozdielom 1:6.