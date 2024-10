Slovensko môže mať čoskoro problém s vajcami na pultoch obchodov: Chovatelia čelia kríze, môže za to tlak zo zahraničia

Slovenská domáca produkcia vajec sa nachádza v kritickej situácii. Chovatelia zápasia so stúpajúcimi nákladmi na krmivá, energie a s prísnymi reguláciami, čo ohrozuje dlhodobú udržateľnosť výroby.

„Zahraničné obchodné reťazce už od roku 2019 avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať slovenské vajcia z klietkových chovov. Čelia tlaku ochranárskych organizácií, ktoré kritizujú nevhodné životné podmienky nosníc… pritom neexistuje žiadny európsky ani slovenský právny predpis zakazujúci klietkový chov,“ uviedla Únia Hydinárov Slovenska.

Rovnako ako v iných krajinách, aj na Slovensku dochádza k postupnému prechodu z klietkových chovov na podstielkové a voliérové systémy. Tento proces však ovplyvňuje veľký počet chovateľov – začiatkom roka 2024 bolo v klietkovom chove až 65 % nosníc.

Budúcnosť slovenských vajec je ohrozená

„Na rekonštrukciu všetkých klietkových chovov na alternatívne spôsoby chovu bude potrebné investovať približne 64 miliónov eur,“ vysvetlil Daniel Molnár, riaditeľ Únie Hydinárov Slovenska.

Ak do roku 2025 nedôjde k modernizácii dostatočného počtu klietkových chovov, môže to spôsobiť vážne problémy s odbytom týchto vajec v zahraničných obchodných reťazcoch. V dôsledku toho by slovenské vajcia mohli byť nahradené zahraničnými.

Vajcia nie sú na zozname

Aj napriek tomu, že Slováci majú vajcia vo veľkej obľube, v zozname potravín so zníženou sadzbou DPH z 10 % na 5 % sa nenachádzajú. Stále však môže dôjsť k zmene. ,,To je tiež téma, o ktorej sme hovorili s potravinármi. Je vysoká pravdepodobnosť, že takýto návrh padne a vajíčka tam budú zaradené,“ oznámil premiér Robert Fico pre noviny.sk.