Nádherné video zobrazuje pohyb tektonických platní v priebehu 1,8 miliardy rokov. Vedcom na to stačí iba 1 minúta

Aj keď sa nám môže zdať, že Zem je statická a nemenná, nie je to tak. Mnohé geologické procesy môžeme pozorovať prakticky neustále a sme ich svedkami aj my. Stačí, ak sa niekde zosunie svah, alebo inde vybuchne sopka, ktorá začne chrliť lávu a nastáva zmena. No potom sú tu procesy na oveľa väčšej úrovni, ktoré sa síce dejú neustále, no ich očividný výsledok je badateľný až v priebehu desiatok či stoviek miliónov rokov.

1,8 miliardy rokov v 1 minúte

Ako informuje portál IFL science, nová štúdia geológov z Číny a Austrálie spresnila a upravila už existujúce modely pohybu či vývoja tektonických platní. Použili na to simulátor a jedným z výsledkov je aj zaujímavá ilustrácia či video, ktoré zachytáva 1,8 miliardy rokov našej Zeme a pohybu kontinentálnych dosiek.

Video, ktoré vzniklo na základe štúdie publikovanej v časopise Geoscience Frontiers, je z pohľadu vývoja Zeme zobrazené odzadu. Začína teda v bode, ktorý všetci dobre poznáme a pri súčasnom rozložení kontinentov a svetadielov.

Následne ukazuje, ako sa v priebehu stoviek miliónov rokov kontinentálne platne ohýbajú a presúvajú. Približne pred 200 miliónmi rokov vidíme superkontinent Pangea, spojený napríklad aj s dinosaurami.

Ďalej do minulosti sa zobrazuje Rodinia, či ešte starší superkontinent Nuna asi pred 1,35 miliardami rokov. V závere vidíme aj tzv. „nudnú miliardu“, teda obdobie spred 0,8 až 1,8 miliardy rokov, kedy modely naznačujú relatívnu tektonickú stabilitu a len malé pohyby. No tento najnovší model ukazuje, že „nudná miliarda“ nebola až taká nudná.