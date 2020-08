Slovensko má nový pandemický plán: Sme v prvej fáze, najhoršia je tretia. Bojujeme s druhou vlnou pandémie

Pandemická komisia vlády schválila nový pandemický plán, ktorý má Slovensku pomôcť vysporiadať sa s druhou vlnou pandémie koronavírusu. Tá podľa slov ministra zdravotníctva Mareka Krajčího už na Slovensku je. Napriek tomu, že sa epidemiologická situácia zhoršuje, je aktuálne podľa slov Krajčího pod kontrolou. Ako teda môžu vyzerať najbližšie mesiace, ak pandémia na území Slovenska prepukne v plnej sile?

Komisia na včerajšom stretnutí schválila nový pandemický plán pre Slovensko. Stalo sa tak až na druhý pokus. Odborníci o ňom diskutovali po prvý raz ešte koncom júla, ale neodobrili ho pre viaceré pripomienky. Krajčí priblížil, že plán napovie, ako má Slovensko postupovať nielen pri pandémii nového koronavírusu, ale aj pri iných respiračných ochoreniach. Nový pandemický plán nebude používať informácie o kĺzavom mediáne.

“Dobrou správou je, že Slovensko má oddnes nový pandemický plán. Podľa pandemického plánu máme zabezpečenú pripravenosť Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení aj do budúcna. Ten pandemický plán bol prepracovaný v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Jeho cieľom je eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva, stavanie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabepečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia,” povedal Krajčí.

Minister zdravotníctva potvrdil, že Slovensko sa už aktuálne vysporadúva s druhou vlnou ochorenia COVID-19. “Situácia je pod kontrolou aj vďaka enormnému úsiliu regionálnych hygienikov a pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva,” konštatoval Krajčí. Za vznikom druhej vlny epidemiológovia vidia najmä importované prípady zo zahraničia, minister zdravotníctva preto aktuálne neodporúča cestovať za hranice Slovenska.

V rámci nového pandemického plánu sa Slovensko nachádza zatiaľ v jeho prvej fáze, celkovo má plán fázy štyri. V nasledujúcich odstavcoch nájdete opis jednotlivých fáz, ako ich predstavuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Prvá fáza pandémie (aktuálna)

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje opatrenia na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v určených subjektoch hospodárskej mobilizácie. V týchto nemocniciach vyčleníme priestor pre takzvaných „COVID pacientov“. Celkovo ide o 3 503 lôžok, čo je v priemere 233 lôžok na nemocnicu a podľa regionálneho rozloženia takmer 500 lôžok na príslušný kraj. Tieto budú v 1. fáze k dispozícii len pacientom s ochorením COVID-19. Ostatné nemocnice budú fungovať v štandardnom režime. Epidemiologickú situáciu denne monitorujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Nemocnice určené pre COVID pacientov v prvej fáze pandémie: Univerzitná nemocnica Bratislava

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Nitra

Univerzitná nemocnica Martin

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce

Detská fakultná nemocnica Košice

Druhá fáza pandémie

V 2. fáze pandémie by podľa pandemického plánu nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast infikovaných osôb. Naplnenosť vyhradených nemocníc a ich oddelení je viac ako 50 % a vznikajú ohniská nákazy. Minister zdravotníctva v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu subjektom hospodárskej mobilizácie, ktorí disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami. Celkovo ide o 14 nemocníc po celom Slovensku.

Tretia fáza pandémie

V prípade 3. fázy by Slovensko opätovne vyhlásilo núdzový stav. Išlo by o ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast počtu infikovaných osôb. Naplnenosť lôžok dosahuje viac ako 75 %, vznikajú ohniská nákazy, ktoré príslušné okresné úrady na návrh regionálnych úradov verejného zdravotníctva uzatvárajú do karantény. Cieľom je spomaliť prenos a zabrániť kolapsu zdravotníctva. Reprofilizácia sa uplatňuje aj pre ďalšie nemocnice.

Štvrtá fáza pandémie

Posledná štvrtá fáza pandémie je charakterizovaná ako postupný návrat do tzv. medzipandemického obdobia.