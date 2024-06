Počasie sa opäť zbláznilo, Slovensko je v zovretí búrok: Najhoršia situácia je na tomto mieste, padá aj saharský prach

Slovensko síce pár dní zažívalo horúce letné počasie, no dnes, respektíve včera večer, sa vrátilo k dlhodobo nastolenému trendu, ktorý nás trápi v podstate celý jún – k búrkam. Tie aktuálne opäť sužujú väčšinu nášho územia, informuje iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prichádza aj saharský prach

Aby toto ale nebolo málo, búrky so sebou prinášajú aj saharský prach. Situácia sa výrazne zhoršila okolo 6:00 na juhozápade krajiny, odkiaľ sa búrky presunuli nad stredné Slovensko. V okolí Štiavnice, Zvolena či Banskej Bystrice už udrelo obrovské množstvo bleskov.

„Už okolo ôsmej hodiny postupovali ďalej na severovýchod, kde bolo búrlivo v okolí Slovenskej Ľupče a Ľubietovej. Búrky postupujú na severovýchod ponad Nízke Tatry a ďalej naberajú na sile. V týchto oblastiach hrozí riziko silného vetra a krupobitia,“ píše iMeteo.

Iba dnes už pritom udrelo na území Slovenska už 1 295 bleskov a saharský prach zas robí vrásky na čele najmä majiteľom áut. Ak by ste ale náodou dnes chceli svoje auto umyť radšej ešte počkajte, prach by nás totiž ešte mal trápiť aj zajtra. „Pre celé naše územie dnes platí výstraha pred silnými búrkami. Silné búrky môžu byť sprevádzané nebezpečnými sprievodnými javmi, ktoré môžu páchať materiálne škody,“ dodáva iMeteo.

Silné búrky sa v sobotu môžu podľa SHMÚ vyskytovať predovšetkým na východe a Gemeri, a to až do večerných hodín. Počasie v našej oblasti ovplyvňuje zvlnený studený front. V jeho okolí a pred ním sa nachádza teplý, no najmä veľmi vlhký labilný vzduch navyše aj so silnejším výškovým prúdením. V ňom sú vhodné podmienky na tvorbu intenzívnych búrok.

SHMÚ poukázal aj na vývoj kopovitej oblačnosti, ktorý zároveň môže negatívne ovplyvniť veľké množstvo saharského prachu vo vyšších hladinách. Výstraha druhého stupňa sa týka Košického a Prešovského kraja, taktiež okresov Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Platí do 22.00 h. Búrky tam môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 110 kilometrov za hodinu a krúpy.