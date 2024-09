Slovenskej olympioničke sa niekto vymočil v Čunove do lode, zostala znechutená: Fakt grc, opísala situáciu

Ľudské konanie niekedy nepozná hraníc. A to nemyslíme v pozitívnom slova zmysle. Satirická stránka Zomri pred niekoľkými hodinami upozornila na nepríjemnú situáciu, s ktorou sa stretla slovenská kajakárka Eliška Mintálová a podelila sa o ňu na svojom Instagrame. Ľudia zostali v totálnom šoku.

„Aj keď som ukončila sezónu, stále mám chuť trénovať na vode. Dnes som prišla do Čunova a skoro som sa…“ napísala Mintálová a na koniec svojej vety pridala znechutené smajlíky.

„Niekto mi „naš**l“ do lode. Vedela som, že to, čo sa u nás v zväze deje, je hlboko za čiarou, ale toto je strašne detinské. Fakt grc,“ vysvetlila situáciu vicemajsterka sveta a majsterka Európy.

Ľudia toto konanie odsúdili

V šoku nezostala len Mintálová, ale po zverejnení tejto strašnej skúsenosti aj množstvo ľudí, ktorí nechápu, čo sa to na Slovensku už deje.

„Obraz mentality slovenského národa,“ podotkol komentujúci pod príspevkom Zomri. „Tento národ je už taký otupený z nenávisti, že ľudia nevedia, ako sa vpratať do kože,“ dodal niekto ďalší.

„Bože, to je dno. Závisť je taká slovenská poznávacia značka. Ale ľudom sa všetko vráti. Treba sa nad to povzniesť a ísť ďalej, budete ešte silnejšia. Držíme palce, ste úžasná,“ mnohí vyjadrili našej reprezentantke podporu.

Hanba a obraz našej krajiny

Na skúsenosť Elišky Mintálovej upozornil aj novinár Peter Bárdy. „Keď raz budú historici skúmať, čo sme boli zač, toto bude tiež zaujímavý moment, ako sme sa správali k olympioničkám,“ okomentoval.

Ľudia na internete sa zhodli, že to, čo sa jej stalo, je obrovská hanba a obraz krajiny, ktorá je na tom zle. Viacerí podotkli, že by sa nečudovali, ak by nabudúce reprezentovala inú krajinu, než naše malebné Slovensko.