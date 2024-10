Slovenské železnice čaká modernizácia: Vyše 50-ročné rušne končia. Pozrite sa, čo ich nahradí

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa symbolicky rozlúčila s rušňami typu 350, prezývanými Gorily. Vyše 50-ročné rušne postupne nahradia nové, ktorých prenájom ZSSK aktuálne obstaráva. Prvých päť nových rušňov by mohlo začať na tratiach jazdiť začiatkom budúceho roka. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovali generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa s členmi predstavenstva ZSSK.

„Je to už 50 rokov alebo viac ako 50 rokov, kedy v 1973 vyšiel prvý elektrický rušeň typu 350, takzvaná Gorila, na trať. Počas tých viac ako 50 rokov veľmi kvalitne aj relatívne spoľahlivo tieto stroje slúžili a slúžia. Ale všetko dobré a kvalitné raz má svoj koniec. Možno ste zachytili, že sme začali proces obstarávania nových rušňov a práve rad 350 je jeden z radov, ktorý majú tieto nové rušne nahradiť,“ priblížil Helexa.

Celkovo ich bolo 20

Rušne Gorily vyrábali v rokoch 1973 až 1975, určené boli najmä pre diaľkové rýchliky. Ako priblížil člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Karol Henzély, týchto rušňov bolo vyrobených celkovo 20, no dva z nich boli v minulosti zničené pri dopravných nehodách. Aktuálne má ZSSK ešte 18 týchto rušňov, z nich polovica je vybavená starším typom Európskeho systému riadenia vlakov (ETCS). Tieto rušne si plánuje ZSSK zatiaľ ponechať vo vozovom parku, slúžiť by mohli ešte do roku 2027.

Z ďalších deviatich rušňov Gorila bez ETCS je v prevádzke ešte päť, tie by mali na tratiach dojazdiť v budúcom roku. Zvyšné štyri rušne sú už vyradené, dva pôjdu do múzea a dva slúžia na náhradné diely, priblížil Henzély. „Momentálne prebieha verejné obstarávanie na nové rušne, sú to rušne Siemens Vectron. Dnes máme prenajatých desať takýchto rušňov, ktoré jazdia na expresoch medzi Košicami a Bratislavou. Ak všetko dobre dopadne, tak skraja budúceho roka by sme mali mať prvých päť týchto rušňov na nasadenie na trati Košice – Bratislava,“ uviedol Henzély.

Pri príležitosti symbolickej rozlúčky pripravila ZSSK aj nulovú zberateľskú eurobankovku s motívom rušňov Gorila. Autorom vizuálu pamätnej bankovky je Adrián Ferda.