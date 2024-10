Jaroslav Naď vraj ráta s tým, že skončí vo väzení: Pripravil som na to už aj deti a mamu, tvrdí

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď podľa vlastných slov ráta s tým, že skončí vo väzení. Povedal, že na to pripravil už aj svoju rodinu. Dodal však, že sa nebojí.

Prezradil to v rozhovore pre portál Aktuality. „Úplne v pokoji ma však udržuje to, že viem, že som nespravil nič zlé. Viete, keď si na vás niekto niečo vymyslí a idete do väzenia, tak je to určite pocit nespravodlivosti, ale menej sa človek bojí, ako keď išli do väzby alebo aj boli právoplatne odsúdení niektorí predstavitelia terajšej vlády za to, čo robili v minulosti, “ povedal Naď.

Podali naňho trestné oznámenie

Toto vyjadrenie bývalého ministra súvisí s trestným oznámením smeráckych poslancov Tibora Gašpara a Richarda Glücka. Tým prekáža darovanie stíhačiek Mig-29 Ukrajine a predsedu Demokratov podozrievajú z prijatia úplatku vo výške 3,5 milióna. Ďalší člen Smeru, Ľuboš Blaha, pritom Naďa pravidelne nazýva „vlastizradcom“. Povolil mu to aj súd, ktorý v tomto pomenovaní nevidí problém.