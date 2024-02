„Slovenská Sillicon Valley“ zmení Bratislavu: Nová štvrť je o krok bližšie k realizácii, takýto bude nový kampus Esetu

Gigantická slovenská softvérová firma Eset chystá v areáli bývalej vojenskej nemocnice sv. Michala na bratislavskej Patrónke technologicko-vzdelávací areál s názvom Eset Campus. Budovanie kampusu, ktorý mnohí prirovnávajú k známemu Sillicon Valley, postúpilo o ďalší krok, informujú o tom Hospodárske noviny.

Aktuálny stav projektu

V minulosti o areál bývalej vojenskej nemocnice prejavil okrem Esetu záujem napríklad aj developer JTRE, no po dlhých rokoch sa napokon podarilo oblasť zabrať práve technologickému gigantovi. Ako informoval portál Yim.Ba, po dokončení by mal projekt slúžiť ako centrála v podobe rozsiahleho kampusu s administratívnymi a vývojovými kapacitami. Zaujímavosťou je, že areál by mal byť prístupný aj verejnosti a nebude v ňom chýbať bývanie pre stážistov či pracovníkov spoločnosti.

V súčasnosti je projekt vo finálnej fáze odstraňovania bývalých objektov nachádzajúcich sa na pozemkoch a prebieha tiež proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

„Aktuálne už disponujeme vyjadrením hlavného mesta Bratislavy k investičnému zámeru. Zároveň prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a pripravujeme dokumentáciu pre územné konanie. Povoľovacie procesy vedú príslušné úrady a iba tie sa vedia vyjadriť k ich priebehu a predpokladanému termínu ukončenia,“ priblížil pre HN hovorca Esetu Peter Blažečka.

Zástupca spoločnosti tiež uviedol, že celý proces zatiaľ postupuje podľa stanoveného harmonogramu a komplex by tak mal svoje brány otvoriť v roku 2027. Jedinou vecou, ktorá sa zrejme bude meniť, je odhadovaný rozpočet. Vplyvom inflácie či iných nepredvítaľených udalostí nebude pôvodných 150 miliónov eur predstavovať sumu, do ktorej by sa investor zmestil. Presnejšie navýšenie však zatiaľ hovorca neprezradil.