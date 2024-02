Exkluzívne sme navštívili byty v luxusnom bratislavskom Sky Parku: Toto nás očarilo, čoskoro ich môžete vidieť aj vy

Projekty v bratislavskom downtowne pribúdajú ako huby po daždi. Azda najvýraznejšie v súčasnosti vyčnieva Sky Park, ktorý viditeľne tvoria štyri veže a Sky Park Tower, doplnené o Jurkovičovu tepláreň so Sky Park offices. Práve v priestoroch Sky Parku svoje miesto našiel vskutku unikátny projekt FIVE STAR LIVING, ktorý klientom pomáha pri zariaďovaní ich vysnívaného bývania.

Spoločnosť si v prvej veži zriadila showroomy, ktoré ale vyšperkovala o unikátny zážitok. Okrem toho, že si záujemcovia môžu prezrieť alternatívy zariadenia ich interiéru v štandardných priestoroch na prízemí, dostanú možnosť nahliadnuť aj do štyroch unikátnych bytov v lukratívnom Sky Parku, v ktorých FIVE STAR LIVING priamo demonštruje kvality svojej práce.

Ak vás teda niekedy zaujímalo, ako môže vyzerať bývanie vo vysokom štandarde v srdci lukratívnej bratislavskej lokality, teraz budete mať jedinečnú príležitosť.

V článku sa dozviete: ako vyzerá bývanie v lukratívnej bratislavskej lokalite;

aké výhľady sa nám naskytli;

čím je vybavenie bytov unikátne.

Showroomy svoje brány oficiálne otvoria už v stredu (14. februára), no my sme mali jedinečnú príležitosť ich spolu so vzorovými bytmi vidieť ešte skôr. Zástupcovia FIVE STAR LIVING nám predstavili konkrétne firmy, s ktorými spolupracujú, ale hlavne víziu, s ktorou svoju prácu robia. Základ tvorí showroom na prízemí prvej veže Sky Parku, ktorý je logicky rozdelený do viacerých častí podľa značky, ktorú prezentuje.

V tomto prípade ide o napohľad štandardný showroom, na aký sú ľudia zvyknutí. Ako sme však v úvode článku spomínali, zážitok pre ľudí hľadajúcich kvalitné a moderné bývanie umocnia vzorové byty, ktoré sú zariadené práve z prezentovaných značiek ako napríklad Molteni&C, čím klientovi dokážu vytvoriť jasnejší obraz o tom, ako môžu byť výrobky umiestnené v reálnom obytnom priestore.

Výhľad na hrad a moderný dizajn

V rámci našej návštevy sme sa mali možnosť pozrieť do troch takýchto bytov, dva z nich sa nachádzali na 19. poschodí, jeden bol na 26. poschodí. Už na úvod je potrebné povedať, že kvôli špecifickému pôdorysu vskutku nešlo o úplne jednoducho zariaditeľné byty a ich finálny dizajn je dôkazom, že moderne vyhrať sa dá prakticky s každým priestorom.

Prvý navštívený byt nesie pracovný názov Flat „DEEP“ a dizajnovo bol ladený do tmavších farieb, ktoré už od počiatku pôsobili veľmi elegantne a luxusne. Priestor bol rozdelený do dvoch nepriechodných izieb a obývačky spojenej s kuchyňou.

Návštevníka určite hneď okrem moderného dizajnu zaujme krásny výhľad na Bratislavský hrad. „Množstvo vecí v byte je tzv. custom, takže ich vieme pripraviť presne podľa predstáv a potrieb klienta,“ začína prehliadku Veronika Pollágová z FIVE STAR LIVING. „Unikátne je napríklad osvetlenie značky Flos, ktoré nerobí iba dizajnové, ale aj technické svietidlá. Nie sú teda len pekné, ale aj funkčne premyslené. Ovládať ich dokážete dotykom a viete si regulovať smer svetelného lúča, intenzitu a podobne,“ pokračuje.

Spomínaná firma Molteni&C podľa slov zástupcov FSL pravidelne investuje časť svojich ziskov do výskumu, vďaka ktorému má táto značka prvky, aké sa v našich končinách len tak nevidia. Preto sú aj tieto dizajnové byty také unikátne – popasovať sa vedia tiež s atypickým pôdorysom bytu, čo je v podstate aj prípad Flat „deep“.

Posúvame sa vyššie