Slovenská komédia ovládla obľúbenú streamovaciu platformu: V kinách zarobila takmer 2 milióny eur

Máte radi komédie? Máme pre vás tip na skvelý nový slovenský film, ktorý získal obrovskú popularitu. Tento film nielenže prevalcoval kiná, ale stal sa aj jedným z najsledovanejších titulov na streamovacej platforme.

Komédia s názvom Kavej sa podľa Flixpatrolu zaradila medzi najsledovanejšie tituly na streamovacej platforme Voyo, kde je dostupná od 18. októbra. Film vznikol rozšírením obľúbených 10-minútových skečov internetového seriálu s rovnakým názvom a prináša kombináciu humoru a emócií.

Príbeh dvoch kamarátok Veroniky (Jana Kovalčíková) a Kláry (Anna Jakab Rakovská) sa odohráva počas ich návratu domov na východ Slovenska, kde zažijú situácie, ktoré im zmenia život naruby – od štyroch svadieb až po jeden pohreb. Vo filme sa objavil aj Ander z Košíc, ktorý si zahral kňaza, či Peter Stašák, oblečený len v župane.

Kavej v slovenských kinách získal obrovský úspech

S východniarskym nárečím a špecifickým humorom si Kavej rýchlo získal srdcia divákov. Ako uvádza UFD, v slovenských kinách film videlo takmer 300-tisíc divákov, čo mu prinieslo tržby vo výške približne 1,96 milióna eur. „Je to značný úspech, pretože spolu s Mikim a Jedeme na teambuilding zdolali všetky tri filmy štvrťmiliónovú hranicu,“ povedal pre interez filmový kritik Michal Korec.

Film sa stal prekvapením leta a jeho úspech podčiarkuje aj fakt, že hlavné predstaviteľky v rozhovore pre Fun rádio prezradili, že by rady nakrútili pokračovanie.

Na portáli ČSFD má film hodnotenie 55 %, čo naznačuje zmiešané ohlasy, no nič to neuberá na jeho popularite. Očakáva sa, že televízia Markíza uvedie film počas sviatkov, čím si získa ďalších divákov, ako informujeme v našom článku.

Filmový kritik Michal Korec označil Kavej za letný fenomén a ocenil, že tvorcovia ponechali pôvodný kreatívny tím aj hlavné postavy, čím zachovali kontinuitu so skečmi. „Osobne som sa bál, ako sa podarí skečový formát natiahnuť až na 111 minút. Rozvinutie oboch hrdiniek je uspokojivé, pretože v scenári sa našiel priestor nielen pre východniarske nárečia a milé scénky, ale aj relatívne dobrá línia načrtávajúca rozpor, či ostať žiť v rodnom kraji vs. pobyt v hlavnom meste s jeho výhodami. Hoci má film pomalšie tempo v prvej polovici a bolo by dobré 15 – 20 minút prestrihať, patrí k lepším komédiám posledných rokov.“