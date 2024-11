Ak ste stále nevideli film Kavej, máme pre vás dobré správy. Už čoskoro ho uvidíte v televízii

Dve bláznivé východniarky, jedno leto a film, ktorý ovládol kiná. O filme Kavej sa diskutovalo celé leto a ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Bohužiaľ, nie všetkým sa ho podarilo vidieť, no máme pre nich dobré správy. Už čoskoro si diváci budú môcť pozrieť tento film na televíznych obrazovkách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Mediaboom, hoci sú pred nami vianočné sviatky nabité rôznymi zábavnými programami a tematickými filmami, televízie už teraz vymýšľajú bohatý program aj na rok 2025. TV Markíza na naše obrazovky prinesie rôzne svetové filmy ako napríklad Barbie alebo Aquaman a stratené kráľovstvo, no aj slovenský hit Kavej.

Mieri na televízne obrazovky

Film Kavej ovládol kiná, a to aj tie letné, keďže toto leto sa nieslo v duchu Kavej a ľudia o tomto filme nevedeli prestať hovoriť. Dokazuje to fakt, že stal jedným z najnavštevovanejších filmov tohto roka, ale tiež to, že ovládol platformu VOYO, kam pribudol 18. októbra, ako sme vás informovali v článku.

Hlavnými hviezdami filmu sú Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská, ktoré zažiarili tiež v Let’s Dance alebo v seriáli Dunaj, k vašim službám.

„Film Kavej s humorom rozpráva príbeh o tom, ako si možno sami občas komplikujeme život a nevnímame to, čo má skutočnú hodnotu. Je o láske, priateľstve a rodine. Dve kamarátky Veronika a Klára počas svojho pobytu doma zažijú rodinné a priateľské stretnutia plné situácií, ktoré ich životy otočia naruby. Počas troch svadieb a jedného pohrebu sa toho dokáže udiať naozaj veľa. Podarí sa im nájsť popri všetkých zážitkoch lásku, šťastie, a svoje miesto pre život?“ znie popis filmu.

Očakáva sa, že Markíza tento film prinesie na obrazovky v niektorom zo silných období počas sviatkov, napríklad počas veľkonočných sviatkov, aby pritiahla čo najviac divákov.