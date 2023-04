Slovenka spadla v Alpách do 70-metrovej priepasti. Záchranná akcia trvala niekoľko hodín

Dvadsaťsedemročná Slovenka a jej český partner zažili hororovú noc v rakúskych Alpách. Spadli totiž do 70-metrovej priepasti a to, že obaja prežili, sa dá považovať za zázrak. O správe informuje web tn.cz.

Neboli adekvátne vybavení

Pár v sobotu prechádzal cez pohorie Sengsengebirge a podľa miestnej polície nemal adekvátne vybavenie. Podľa webu tvnoviny.sk sa prví horskí záchranári dostali k zraneným približne o pol desiatej večer, no samotná akcia skončila až po polnoci.

Rozsah zranení rakúske úrady neuviedli, no Slovenka na tom bude zrejme horšie. Podľa dostupných informácií ju totiž partner ošetril, zabalil do spacieho vaku a bol to práve on, kto privolal pomoc. Pre nepriaznivé počasie nemohla horská služba nasadiť vrtuľník, k dvojici turistov preto dorazili záchranári pešo až neskoro večer. Obaja sú hospitalizovaní v nemocnici v Kirchdorfe.