Slováci v aplikácii ponúkajú rehabilitačné cvičenia po COVID-19. Inšpirovali sa príručkou z Talianska

Každé ochorenie so sebou prináša zdravotné ťažkosti aj po jeho prekonaní, pričom platí, že dĺžka rekonvalescencie závisí od závažnosti tej či onej choroby. Platí to aj pri ochorení COVID-19. Pacienti, a to nie len tí, ktorých stav bol počas ochorenia vážny, majú po prekonaní koronavírusu naďalej najrôznejšie zdravotné problémy. Odstrániť ich možno cvičením a cielenou rehabilitáciou, teraz už aj vďaka slovenskej aplikácii.

Dychavičnosť a plytké dýchanie, ťažkosti s pohybom, bolesti a únava svalstva či celkové vyčerpanie. Aj také sú symptómy, ktoré pretrvávajú vo fáze zotavovania sa z ochorenia COVID-19. Pociťovať ich pritom môžu aj pacienti, ktorí sa z koronavírusu liečili v domácej karanténe pričom platí, že spravidla intenzívnejšie sú tieto symptómy vo finálnej fáze rekonvalescencie u tých pacientov, ktorí museli byť pre ťažký priebeh COVID-19 hospitalizovaní či dokonca pripojený na pľúcny ventilátor.

Pre Slovákov, ktorí prekonali či prekonajú ochorenie COVID-19 však existuje jednoduché riešenie ako dĺžku doliečovania čo najefektívnejšie skrátiť. Autori smartfónovej aplikácie BodyFix.io totiž do svojej ponuky najrôznejších fyzioterapeutických cvičení najnovšie pridali aj súbory cvikov a rehabilitačných plánov pre pacientov, ktorí nový koronavírus prekonali. Aplikácia je zadarmo, rovnako ako balík cvičení na COVID-19. Stiahnuť si ju môžete prostredníctvom Google Play či App Store.

Inšpirácia z Talianska

Za myšlienkou stojí fyzioterapeut a autor aplikácie Patrik Konrády. Spoločne so svojou kolegyňou fyzioterapeutkou Michaelou Šarmírovou do aplikácie implementovali rehabilitačné plány na COVID-19, ktoré vytvorila talianska univerzita v meste Ancona spoločne s miestnou neurorehabilitačnou klinikou. Dvojica slovenských fyzioterapeutov sa inšpirovala talianskou príručkou pre pacientov po COVID-19 a sériu cvičení pretvorili do svojej aplikácie.

„Komunikovali sme aj s Dr. Luciou Peppou z predmetných inštitúcii, ktorá je zodpovedná za tieto plány, ktorej sme aj poslali ukážku pretvorených cvikov pre našich slovenských pacientov, ktorá vyjadrila súhlas so zverejnením a vďaku, že takouto formou chceme pomôcť aj našej krajine,“ napísal nám v emaili fyzioterapeut a CEO BodyFix.io Konrády.

Dôležité informácie

Na webovej stránke bodyfix.io nájdete aj brožúru s pokynmi k cvičeniam v aplikácii, ktorá obsahuje niekoľko dôležitých upozornení. Rehabilitačné cvičenia po COVID-19 sú určené pre hospitalizovaných pacientov aj tých, ktorí sa z ochorenia liečili doma, je však dôležité, aby ich ľudia vykonávali až po vyliečení z akútneho zápalu pľúc. Cvičenia tiež nie sú vhodné pre ľudí s niektorými inými zdravotnými ťažkosťami ako napríklad ochorenie srdca.

Rehabilitačný balík pre pacientov po COVID-19 obsahuje posilňovacie cvičenia, dychové cvičenia aj dvojtýžďňové plány rehabilitácie pre hospitalizovaných pacientov, ako aj ľudí, ktorí sa z ochorenia liečili doma.

Každá skupina cvičení obsahuje niekoľko rôznych cvikov vo forme videolekcie so slovenským komentárom. V aplikácii BodyFix.io navyše nájdete aj rôzne iné balíky cvičení, napríklad pre deti či seniorov, z ktorých mnohé sú rovnako ako rehabilitačný plán pre COVID-19 celkom zadarmo.