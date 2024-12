Slováci prezradili, ktoré vianočné zvyky vôbec neriešia: Jeden zvyk ich vôbec nebaví, takto bojujú s vianočným stresom

Slováci už nepečú a neupratujú toľko, ako sme to videli predtým. Mnohí sa zbavili zvykov, ktoré ich v mladosti hnevali. Snažia sa nestresovať toľko, ako to videli u svojich mám.

Pri skúmaní vianočných zvykov sme sa pozreli na názory Slovákov, o ktoré sa podelili v ankete.

Nikto nemá rád umývanie okien a vianočný stres svojich mám

Za dve hodiny od otvorenia diskusie sa viac ako 20 ľudí prihlásilo so svojím názorom na vianočné upratovanie. Najviac ľudí sa hlásilo k svojmu kritickému názoru na umývanie okien. Mnohí Slováci si myslia, že práve tento nepísaný „zvyk“ je podľa nich príliš preceňovaný.

„Umývala som ich, keď bolo vonku 15 – 20 stupňov. Cez zimu, keď je dážď, sneh, hmla, 2 stupne, mrazy, vôbec…“

Upratovanie a pečenie v prípravách pred sviatkami mnohým pripomína stres svojich mám, ktoré museli mať pred Vianocami všetko tip-top – do domu však preto často vnášali nervozitu. Veľa z nich sa teraz snaží o presný opak – aby bolo toto obdobie naozaj obdobím pokoja a pohody.

„(Mama) v kuse zúrila, že už nikdy nebudeme mať Vianoce. Že len chodí, upratuje, že vôbec nepomáhame. To si pamätám celé detstvo. O takú ‘dokonalosť’ nestojím.“

Pani pečie tortu Ježiškovi, mnohí odmietajú množstvo chodov a pôst

O krásny a nezvyčajný zvyk sa podelila pani, ktorá na Vianoce pečie „narodeninovú tortu pre Ježiška“. Podľa niekoľkých Slovákov má byť práve oslava narodenia Ježiša tým, čo robí tieto sviatky špeciálnymi.

Objavil sa aj zaujímavý názor na to, že obnos dobrôt a vianočných koláčov počas rokov stratil svoj význam. „Nakoľko to vypekanie vychádza z minulosti, keď ľudia nemali pomaly čo jesť, alebo len veľmi skromné jedlá, tak aspoň na Vianoce mali hostinu – dopriali si. Ale dnes máme plno všetkého každý deň, takže už to podľa mňa stratilo svoju funkciu.“

„My sme hlavne zrušili tú pripečenú tradíciu, že na Štedrý deň sa nič neje až do večere. Keď je človek hladný, je nervný. Presne preto boli nervné naše mamy, aj všetky mamy, ako tu čítam, lebo boli nervózne od hladu.“

Mnoho Slovákov vníma kriticky zase obnos jedál, ktoré sa na Vianoce podávajú. „Mám rada všetky tie jedlá, ale veď to sa reálne nedá zjesť toľko chodov. Kým dôjdeme k rybe, reálne nevládzem,“ smeje sa jedna Slovenka.

Spoločný čas, návštevy, rozprávky, štedrá večera – milujem to všetko

Niektorí si vianočné obdobie nesmierne užívajú. „Ja žijem vianočnou náladou od začiatku decembra. Celý dom je vyzdobený, tento rok si idem konečne splniť svoj sen a budeme mať živý stromček. Teším sa na štedrú večeru, spoločný čas, návštevy, rozprávky. Chystám tematické občerstvenie. Vianoce vnímam ako najspokojnejší a najpokojnejší čas v roku. Zato Silvestrovskú noc by som dokázala prespať.“

Naopak, pár Slovákov tvrdí, že Vianoce sú pre nich deň ako každý iný. „Nejako extra nič neoslavujeme. Stromček máme, najeme sa, rozbalia sa darčeky a tam končíme.“

Nakoniec sa teda hádam najviac Slovákov zhodlo na tom, že vianočné obdobie pre nich znamená hlavne pokoj v obklopení rodiny, pričom okrem darčekov si dnes každý rozdeľuje predošlé tradície podľa svojho gusta.

Jedál, stresu a upratovania je menej, upúšťa sa od množstva chodov a tradičných jedál v menu. Mnoho Slovákov prestalo toľko piecť, mnohí zase upustili od denného pôstu. A hlavne – už vieme, že Slováci naozaj z duše nenávidia umývanie okien.