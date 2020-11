Slnko sa prebúdza, začína sa nový solárny cyklus. Vedci vysvetľujú, na aké zmeny sa musíme pripraviť

Kým sa však tento rok chýli ku koncu, niečo iné začína. Slnko sa totiž pomaly prebúdza a vstupuje do 25. solárneho cyklu. Čo to znamená?

Slnko vstupuje do 25. solárneho cyklu

Ako informuje portál Phys, Slnko bolo posledných niekoľko rokov trochu ospalé, malo pomenej slnečných škvŕn a na jeho povrchu sa toho dialo pomerne málo. Tejto fáze sa hovorí solárne minimum, no Slnko sa z nej po rokoch opäť prebúdza. Odborníci z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) prehlásili, že Slnko oficiálne vstúpilo do 25. solárneho cyklu od čias, kedy sa vedcom podarilo zhromaždiť dostatok dát na to, aby solárne cykly a zmeny postrehli a dokázali ich sledovať.

Vedci sa zhodujú na tom, že svoj vrchol dosiahne solárna aktivita v roku 2025. Tento solárny cyklus by sa však nemal príliš líšiť od predchádzajúceho, čo znamená, že by mal byť relatívne pokojný. Práve okolo roku 2025 by sme teda mali rátať so slabými či stredne silnými solárnymi búrkami, vedci však upozorňujú, že tie sa môžu v rôznej intenzite vyskytnúť v ktorejkoľvek fáze cyklu.

Solar cycle 25: the Sun wakes up🌤️ Experts on the Solar Cycle 25 Prediction Panel recently announced the Sun has officially entered a new cycle, its 25th since we’ve had enough data to reliably recognise them. 👉 https://t.co/0BQPzRmybF ESA/NASA SOHO, 2012 – Brendan Gallagher pic.twitter.com/h7rLtWiPSz — ESA Operations (@esaoperations) October 29, 2020

Ak solárna búrka zasiahne aj Zem, môže vytvoriť geomagnetickú búrku v magnetosfére. To môže narušiť činnosť satelitov na obežnej dráhe či elektrických sietí na Zemi. Môže dochádzať k poruchám navigačných systémov či v telekomunikácií. V ohrození sa môžu ocitnúť aj astronauti, ktorých môžu zasiahnuť vysoké dávky radiácie.

Presné príčiny a mechanizmy ostávajú záhadou

Vedci dodávajú, že podobne ako magnety, s ktorými sme sa ako deti učili manipulovať v škole, aj Slnko má svoj severný a južný pól. Avšak v rámci cyklu, ktorý trvá v priemere 11 rokov sa severný a južný pól Slnka vymenia. K tomuto javu dochádza zvyčajne počas vrcholu solárnej aktivity, teda počas solárneho maxima. Po výmene pólov sa aktivita Slnka opäť spomaľuje a nastupuje nový solárny cyklus.

Aj keď vedci skúmajú Slnko a jeho cykly už stáročia, ich presný mechanizmus či príčina ostávajú ešte aj dnes záhadou. Vedcov okrem iného zaujíma najmä to, čo solárny cyklus poháňa a ako je tvorené magnetické pole okolo Slnka. Jednou z pomôcok sú solárne škvrny, tie však vedcom pomáhajú určiť najmä to, v ktorej fáze solárneho cyklu sa Slnko práve nachádza. Tmavé škvrny nachádzajúce sa na povrchu Slnka sú totiž miesta s vysokou magnetickou aktivitou. Sú mierne chladnejšie ako ich okolie, preto sa javia ako tmavé.

Čo sa týka 24. solárneho cyklu, vedci predvídali, že skončí v decembri minulého roka, teda v čase, keď bol počet solárnych škvŕn minimálny a postupne sa na povrchu Slnka začali objavovať nové. Množstvo solárnych škvŕn sa však mení zo dňa na deň a z týždňa na týždeň, nie je teda vôbec jednoduché predvídať, ako sa bude aktivita Slnka meniť v najbližších týždňoch či mesiacoch.