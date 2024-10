Sledujte oblohu, niečo také už dlho neuvidíte: Čaká nás supermesiac, bude najväčší a najjasnejší v tomto roku

Už zajtra sa môžeme tešiť na nádherné vesmírne divadlo, ktoré si pre nás prichystala naša prirodzená družica. Čaká nás totiž predposledný jesenný superspln tohto roka.

Ten so sebou prinesie najväčší a najjasnejší supermesiac v roku 2024, píše iMeteo. Začne pritom už zajtra 17. októbra o 13:26, no najkrajší bude až po západe slnka. „Priemerná vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom je približne 384 400 km, no počas supermesiaca sa táto vzdialenosť zmenšuje, keďže Mesiac obieha okolo Zeme po elipsovitej dráhe“ približuje web.

Bude oranžový

Mesiac bude o 14 percent väčší a o 30 percent jasnejší než zvyčajne. K Zemi sa priblíži na vzdialenosť 357 364 kilometrov. Najpozoruhodnejší by mal byť Mesiac pri západe slnka, keď bude nízko nad obzorom. „V týchto podmienkach efekt nazývaný „lunárna ilúzia“ spôsobí, že Mesiac bude vyzerať väčší ako normálne a vďaka atmosférickému lomu by naša prirodzená družica mohla nadobudnúť sugestívny oranžový odtieň,“ dodalo iMeteo.