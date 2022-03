Čína mala vedieť o chystanej invázii. Rusko údajne žiadala, aby útočilo až po skončení olympijských hier

Svet nemohol vedieť, čo konkrétne má ruský prezident v pláne, aj keď už nejaký čas bolo jasné, že sa niečo chystá. Zdá sa však, že vysokopostavení čínski politici mali zákulisné informácie o chystanej invázii. Rusko požiadali, aby s útokom počkalo, kým sa neskončia olympijské hry v Pekingu.

Chceli, aby Rusko počkalo, kým skončia olympijské hry

Ako píše portál The New York Times, začiatkom februára mali významní čínski politici žiadať tých ruských, aby na Ukrajinu neútočili, kým sa neskončia olympijské hry v Pekingu. Aj keď celkom určite nevedeli všetko, spravodajské služby zrejme mali nejaké dôležité zákulisné informácie ešte skôr, ako Moskva minulý týždeň oficiálne spustila útok na Ukrajinu, píše The Guardian.

Aj portál Reuters potvrdil, že Čína mala nejaký informačný zdroj. Ten však vzhľadom na citlivosť situácie nie je možné identifikovať. Samozrejme, Číne sa tieto obvinenia nepáčia. Hovorca čínskej ambasády vo Washingtone Liu Pengyu sa vyjadril, že sú to všetko len nepodložené špekulácie. Podľa jeho slov je to len snaha pošpiniť Čínu a hádzať na ňu vinu.

Už niekoľko týždňov varovali, že sa Rusko chystá zaútočiť

Západní lídri už niekoľko týždňov varovali, že Rusko mobilizuje svoje sily a napokon sa to aj potvrdilo. Putin skutočne rozpútal vojnu 24. februára, len niekoľko dní po tom, čo olympijské hry skončili.

Spravodajská služba sa pokúsila získať dôkazy o tom, aké informácie si medzi sebou počas týždňov pred vojnou Čína a Rusko vymieňali. Podľa portálu The New York Times sú uverejnené informácie dôveryhodné. Nie je však isté, či došlo k priamej komunikácii medzi Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.