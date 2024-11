Slafkovského trafili lakťom do hlavy, zápas nedohral. Na ľade sa strhla mela, takto je na tom naša draftová jednotka

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Montreal Canadiens prehral na ľade Pittsburghu Penguins 1:3. Bola to siedma asistencia v sezóne pre draftovú jednotku z roku 2022, ale Slafkovský duel pre zranenie nedohral.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tri minúty pred koncom tretej tretiny ho pri mantineli trafil lakťom do hlavy Noel Acciari a 20-ročný slovenský hokejista po tom, ako sa pozviechal z ľadu, zamieril rovno do šatne. Cestou v tuneli frustrovane odhodil prilbu.

Bývalý obranca NHL Kevin Bieksa v pozápasovom štúdiu Sportsnet kritizoval Acciariho zákrok. „Toto je v hokeji špinavý hit. Dvaja hráči išli za pukom a ten, ktorý ho mal získať, sa zrazu o puk nezaujímal a vrazil súperovi do hlavy. Škaredý zákrok,“ povedal Bieksa pre Sportsnet. Jeho slová podporil aj ďalší expert v štúdiu, bývalý útočník NHL Luke Gazdic.

Na ľade sa strhla mela

Incident mal v závere dohru, v posledných sekundách sa strhla na ľade mela po tom, ako Arber Xhekaj v snahe pomstiť Slafkovského zaútočil na Acciariho. Najskôr ho zasiahol kolenom na koleno a potom sa pobili viacerí hráči. „Nebolo pekné, že Xhekaj zaútočil na Acciariho koleno, ale bola to dobrá reakcia tímu. Montreal musel pomstiť zákrok na svoju hviezdu, tak to v NHL chodí, oko za oko,“ pokračoval Bieksa.

„V takýchto chvíľach je v hráčoch veľa adrenalínu. Vidíte, ako vám zranili draftovú jednotku, vášho kamaráta, vášho brata, hráča, ktorého na ľade milujete, ‚Slaf‘ je stále usmiaty. Keď vidíte, ako ho starší hráč zasiahne lakťom do brady, tak vás to nahnevá. ‚Slaf‘ je na pozorovaní v súvislosti s otrasom mozgu, a to ma poriadne štve. Canadiens na to museli zareagovať a niečo spraviť. Možno bola chyba trénera Pittsburghu Mikea Sullivana, že poslal na konci Acciariho na ľad,“ dodal Gazdic. Canadiens o stave Slafkovského po zápase neinformoval.