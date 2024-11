Veľký smútok: Slovenský horolezec Ondrej Húserka pád do trhliny v Himalájach neprežil. Jeho kolega opísal, čo sa stalo

V sobotu obleteli Slovensko hrozivé správy o tom, že horolezec Ondrej Húserka je nezvestný po páde do trhliny v Himalájach. Tento pád neprežil.

Český horolezec Marek Holeček niekoľko hodín po medializovaní správy o páde Húserku porozprával na sociálnej sieti, čo sa udialo. Opísal, ako prebiehal Húserkov pád z jeho pohľadu ako osoby, ktorá v tom tragickom momente bola na mieste.

„Zlaňoval som z „ľadovcových“ hodín. Po mne zlaňoval Ondra. Čo mne bez problémov prešlo, jemu sa stalo osudným. Ľadovcové hodiny praskli a on sa zrútil do ľadovej priepasti. Najprv narazil po ôsmich metroch na šikmú plochu a ďalej pokračoval labyrintom do útrob ľadovca. Zlanil som za ním a štyri hodiny bol pri ňom, kým jeho hviezda vyhasla. Viac nie je čo dodať. Jediné, čo podotýkam je, že žiadna záchranná akcia nemôže vzkriesiť, čo nedýcha,“ vysvetlil, čo sa udialo, Holeček.