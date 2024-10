Skutočný príbeh modelky, ktorá fotografovala hrôzy 2. svetovej vojny: Do kín prichádza nový film s hlavnou hviezdou Titanicu

Filmová jeseň sa naplno rozbehla a potom, ako sa na plátna kín dostali očakávané pokračovania úspešných hollywoodskych blockbusterov, sa už 10. októbra v kinosálach po Slovensku objaví aj životopisná novinka odohrávajúca sa počas druhej svetovej vojny. Jej hlavnou hrdinkou bude neoblomná vojnová fotografka, bývalá modelka módneho magazínu Vogue.

Lee Millerová (Kate Winslet) začala svoju kariéru ako prominentná modelka a pohybovala sa v špičkových módnych kruhoch Paríža a New Yorku. V roku 1938 trávi dovolenku na slnečnom juhu Francúzska so svojimi najbližšími priateľmi z umeleckých kruhov. Teraz sa sústreďuje výlučne na vlastnú prácu fotografky. Jej životnou láskou sa stáva anglický obchodník s umením Roland Penrose (Alexander Skarsgård).

Vo vzduchu visí hrozba vojny a takmer zo dňa na deň sa všetko v ich každodennom živote úplne zmení. Po presťahovaní do Londýna Lee odmieta robiť to, čo sa od žien počas vojny očakáva. Namiesto toho sa rozhodne postaviť patriarchátu a dokázať nemožné. Sama sa vydá na front do Európy. Ako vojnová korešpondentka a fotografka pre časopis Vogue sa ocitne v prvej línii najkrutejších bojov druhej svetovej vojny.

Jej hlboké porozumenie a empatia voči ženám a nemým obetiam hrozných zločinov, jej umožňuje vytvárať snímky, ktoré zachytávajú krehkosť i nezlomnú zúrivosť a ľudskú schopnosť prežiť, existovať, bojovať, brániť sa a žiť.

Film inšpirovaný skutočným príbehom

Lee je často vnímaná ako vzor a múza, ale jej vnútorná sila, húževnatosť, vášeň pre život a odvaha riskovať jej pomohli vytvoriť desivo intenzívne snímky, ktoré sa nezmazateľne zapíšu do histórie. Film zachytáva nielen jej odvahu pri dokumentovaní oslobodenia Paríža, prechodu cez Rýn, či príchodu do koncentračného tábora Dachau, ale aj jej vnútorný boj so strašnými následkami, ktoré jej tieto zážitky priniesli.

Okrem Kate Winslet a Alexandra Skarsgårda uvidíme aj ďalšie známe hollywoodske mená, ako Marion Cotillard, Andy Samberg, James Murray, Andrea Riseborough a ďalší. O scenár sa postarala dvojica John Collee a Liz Hannah.

Lee: Fotografka v prvej línii je film o odvahe, strate a hľadaní vlastnej identity. Je to príbeh ženy, ktorá neustále pochybovala o zmysle svojho života, o hodnote slávy a o tom, čo znamená byť svedkom histórie.

Skúsená režisérka Ellen Kuras vo svojom filme ukazuje nielen históriu, ale aj vnútorný svet silnej ženy, ktorá čelila temnej stránke ľudstva. Filmová novinka sa do slovenských kín dostane už 10. októbra vďaka distribučnej spoločnosti Magic Box Slovakia.

Viac fotografií z filmu nájdete v galérii: