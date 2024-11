Skrytý poklad na hraniciach s Českom už roky chátra. V minulosti ho navštevovali mnohí ľudia, teraz ho chcú oživiť

Predovšetkým starší obyvatelia si dozaista pamätajú mnoho rekreačných oblastí či nehnuteľností, ktoré mali v minulosti veľký význam, no dnes iba smutne chátrajú. S týmto problémom sa neboria iba Vysoké Tatry, ale aj iné turisticky exponované oblasti na Slovensku. Jeden príklad máme na Kysuciach.

V zaujímavej lokalite medzi Makovom a Bytčou leží Hotel Pančava, ktorý svojho času lákal turistov z celého Československa. Obdobie najväčšej slávy sa na dlhšie obdobie pre budovu skončilo a v súčasnosti už 16 rokov chátra. Dobrou správou je, že cestovný ruch sa v rekreačnej lokalite môže oživiť. Ako upozornil portál MY Kysuce, o obnovenie a revitalizáciu sa bude snažiť poľský podnikateľ Szymon Pozłutka.

Spolu s architektom Stanislavom Sýkorom sa púšťajú do projektu, ktorého cieľom nebude iba rekonštrukcia hotela, ale tiež vybudovanie komplexného rekreačného areálu so širokým spektrom služieb. Ako z predloženého zámeru vyplýva, malo by ísť o ubytovanie, stravovanie, wellness a fitnes. Hlavnou myšlienkou je revitalizácia chátrajúcej lokality, ktorej význam z hľadiska cestovného ruchu môže presiahnuť aj hranice regiónu.

Výška investície bude predstavovať zhruba pol milióna eur a projekt je rozdelený do viacerých etáp. V tej prvej chce investor zrekonštruovať zariadenie a infraštruktúru, v druhej sa bude stavať dvojpodlažná budova s wellnessom, reštauráciou a fitnescentrom. Výzor hotela a architektúru by chceli kompetentní zachovať, zmenou prejde hlavne interiér.

Podľa ďalších informácií sa hostia budú môcť ubytovať buď v hoteli, alebo v nových apartmánoch, ktoré vytvoria kapacitu pre približne 50 turistov. S prvou etapou renovácie by sa mohlo začať už budúci rok. Ako bude rekonštrukcia a výstavba pokračovať ďalej, ukáže až čas a finančné možnosti poľského podnikateľa. Dobrou správou pre domácich obyvateľov je, že prácu by tu mohli nájsť dve desiatky ľudí.