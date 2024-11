Najväčším potravinovým reťazcom sa na Slovensku darí, jednotkou je Lidl. Niekdajší líder prekvapivo opäť klesol

Maloobchodná sféra tiež v súčasnosti čelí rôznym výzvam, ktoré musia spolu so spotrebiteľmi prekonať. V každom prípade, obchodným reťazcom sa na Slovensku veľmi darí, čoho dôkazom sú hospodárske výsledky za uplynulý rok. V najsilnejšej trojici napokon došlo k prekvapivej zmene.

Aktuálny rebríček zostavil Index na základe zverejnených dát z portálu Finstat. Ako z nich vyplýva, jednotkou naďalej ostáva nemecký Lidl, ktorý je tuzemským lídrom už niekoľko rokov. Na tejto pozícii nahradil britské Tesco, ktoré už nefiguruje ani v najsilnejšej dvojici. Poďme ale pekne poporiadku.

Stále silnú a stabilnú pozíciu si na Slovensku drží Coop Jednota. Tá u nás pôsobí pod viacerými družstvami. Medzi tie najväčšie patria Coop Jednota Čadca, Coop Jednota Žilina, Coop Jednota Krupina a Coop Jednota Nové Zámky. Tie zároveň vo vymenovanom poradí otvárajú rebríček desiatich najväčších potravinových reťazcov Slovenska. Ich tržby sa pohybovali nad úrovňou 130 miliónov eur.

Na šiestom mieste skončilo za rok 2023 Terno Real Estate, ktoré okrem predajní Terno prevádzkuje aj obchody Moja Samoška a Kraj. Tržbami sa Terno dostalo na úroveň 231 miliónov eur. Najsilnejšiu päticu otvára spoločnosť Labaš, pod ktorú patrí veľká sieť predajní Fresh. Tie sú známe najmä na východnom Slovensku a v uplynulom roku zaznamenali tržby vo výške 406 miliónov eur.

Do štvorice najväčších potravinových reťazcov pôsobiacich na Slovensku už tradične patria Billa, Tesco, Kaufland a Lidl. Billa s tržbami na úrovni 850 miliónov eur obsadila práve štvrté miesto, pričom potvrdila rastúci trend aj v kolónke zisku. Pomohla jej určite aj spolupráca s čerpacími stanicami OMV, kde predáva vybrané druhy potravín, zeleniny či mäsových výrobkov. Najlepšiu trojicu otvára niekdajší líder – Tesco.

To zaznamenalo tržby vo výške 1,7 miliardy eur, čo síce predstavuje nárast, no len vo výške 5 %. Na druhom mieste ho vystriedal Kaufland, ktorý so 14 % nárastom tržieb poskočil na úroveň 1,75 miliardy eur. Ako je známe, nemecký predajca na Slovensku otvára iba väčšie predajne, v portfóliu ich už má 81. Už tradičným lídrom je ďalší člen Schwarz Gruppe – Lidl. Ten hlási rekordné tržby vo výške 2,1 miliardy eur s 10 % nárastom.