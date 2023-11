Nebol vzrušený, keď sa uspokojoval koláčom, bolo mu vidieť aj penis: Hviezda Prcičiek sa legendárnej scény bála

Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Prci, prci, prcičky, alebo ak chcete, Pikantné pokušenie? Ak je to preslávená scéna s jablkovým koláčom, nie ste v tom sami. Patrí medzi jednu z najpamätnejších scén tejto filmovej série (aj keď ich tam nepochybne nájdeme oveľa viac). No zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vznikla? The New York Times to zhrnul prostredníctvom vyjadrení samotného herca Jasona Biggsa, ktorý stvárnil postavu Jima Levensteina, presláveného aj koláčovou scénou.

Pravdou je, že pôvodne sa v scenári žiadna takáto scéna nenachádzala. A vznikla, takpovediac, náhodou. Dokonca ani anglický názov snímky „American Pie“ v tom čase ešte neexistoval. To, čo hlavný hrdina urobil s koláčom, skrslo v hlave tvorcov len náhodou, vďaka zdanlivo neškodnému dialógu.

Scenárista Adam Herz vysvetlil, že herec Chris Klein (predstaviteľ Oza) zareagoval na jeho repliku, v ktorej sa pýta, že aké je to dosiahnuť tretiu métu prirovnaním k horúcemu jablkovému koláču. A túto predstavu už zo svojej hlavy nedostal.

Bál sa túto scénu nakrútiť

Jej nakrúcanie však nebolo také vtipné, ako výsledok, ktorý sme videli na obrazovkách. Aspoň nie pre ústredného herca Jasona Biggsa, ktorý by o tom určite vedel rozprávať. Pripomeňme si, čo sme videli na obrazovkách.

Jim po príchode domov nachádza v kuchyni na stole čerstvý koláč, ktorý pripravila jeho mama. Aj s milým odkazom od nej. Jeho zvrhlé myšlienky ho však prinútia k tomu, aby do neho strčil najprv dva prsty. Zjavne si uvedomí, že koláč má oveľa väčší potenciál, a tak si stiahne nohavice a strčí do koláča svoje prirodzenie. V tom najlepšom ho však vyruší otec.

Biggs najprv intenzívne premýšľal, či má do tejto scény vôbec ísť. Obával sa, že mu zničí kariéru ešte predtým, než poriadne začala. Zavolal teda svojmu manažérovi a požiadal ho o radu. Ten mu vyslovene povedal, aby si s tým koláčom užil tak, ako to od neho chcú, prezradil nedávno pre magazín People.

Natáčanie trvalo 6 hodín

Rozhodol sa dať túto scénu na 110 %. Po nakrúcaní prvého záberu však nastalo hrobové ticho. Biggs bol z celej situácie zmätený, to sa však zmenilo, keď po chvíli všetci vybuchli smiechom.

Herec priznal, že nebol vzrušený, a tak penis v koláči nemal tak, ako by ste si možno pri sledovaní predstavovali. Dokonca ani nešlo o reálny koláč. Vo vnútri bol totiž polystyrén. Túto scénu si vyskúšal pred kamerami v rôznych polohách a bol snímaný z rôznych uhlov.

„Nikdy nezabudnem na to, ako mi J. B. Rogers neustále mierne upravoval nohavice. Raz hovoril, že ukazujem príliš veľa, potom, že príliš málo. Alebo ma upozorňoval na to, že mi vidieť kúsok penisu. Celé to trvalo asi šesť hodín,“ zdôveril sa.

Takže už asi tušíte, ako vznikol originálny názov tejto filmovej série American Pie. Jason Biggs ani po rokoch neľutuje, že do koláčovej scény šiel. Aj keď ho ľudia dodnes oslovujú v spojení s Prcičkami, nevníma to ako otravovanie. Napokon, sám zhodnotil, že táto spolupráca bola pre neho najväčším darom.