Škody sú veľké, no podľa Roberta Fica zvládnuteľné: Vláda bude maximálne ústretová pri odškodnení

Vláda bude maximálne ústretová regionálnym i miestnym samosprávam pri finančnom odškodnení po povodniach. Na situáciu bude reagovať „konkrétnymi finančnými rozhodnutiami“. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády.

Škody sú podľa neho veľké, no zo strany štátu zvládnuteľné. V najbližších hodinách sa očakáva kulminácia riek Morava a Dunaj, podľa premiéra je vysoko pravdepodobné, že by nemalo dôjsť k ďalšiemu ohrozeniu majetku a životov. „Dohodli sme sa, že príslušné samosprávne orgány v spolupráci s vládou urobia čo najrýchlejšie zoznam poškodených objektov, nehnuteľností. Budeme na to reagovať, či už cez mechanizmy, ktoré máme, napríklad na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, tak ako sme to urobili pri zemetrasení na východnom Slovensku. Máme peniaze z európskych fondov a predovšetkým vláda má vždy nejakú malú rezervu, ktorú vie použiť,“ ozrejmil premiér. Samosprávam garantoval maximálnu ústretovosť.

Malé rieky a potoky sa podľa Fica dostávajú do situácie, kde ich nikdy nevideli a vláda bude na tieto miestne pomery reagovať. V najbližšom čase budú výjazdové zasadnutia vlády v Bratislavskom aj Trnavskom kraji, kde bude vláda reagovať na konkrétne požiadavky samospráv v súvislosti s malými tokmi. „Ak môžeme, urobíme opatrenia, aby sme minimalizovali podobné udalosti, ktoré dnes vidíme,“ doplnil.

To najhoršie ešte nie je za nami

V najbližších hodinách sa očakáva kulminácia riek Morava a Dunaj, podľa premiéra je vysoko pravdepodobné, že by nemalo dôjsť k ďalšiemu ohrozeniu majetku a životov. „Máme určitú mieru ohrozenia, to najhoršie ešte nie je za nami,“ skonštatoval. Spolupráca medzi štátom a samosprávami, ako aj medzi dobrovoľnými a profesionálnymi zložkami je podľa premiéra na vysokej úrovni. Ocenil tiež, že už minulý týždeň po prvotných informáciách prijali relevantné inštitúcie rozhodnutia, ktoré umožnili naštartovať mechanizmy v boji proti povodniam.

Slovensko podľa premiéra vyjadruje hlbokú solidaritu so všetkými krajinami, ktoré si prešli a prechádzajú katastrofou. Vyjadril tiež pripravenosť pomôcť. V pondelok bude Fico hovoriť s poľským premiérom Donaldom Tuskom. „Predpokladám, že budeme hovoriť o určitej miere pružnosti pri využívaní európskych fondov. Tam, kde sú fondy stále k dispozícii štátom a nečerpajú sa, že by sme ich vedeli použiť práve na protipovodňové opatrenia alebo na náhradu škôd, ktoré boli spôsobené veľkými povodňami,“ uzavrel.