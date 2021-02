Situácia sa mierne zhoršuje, na Slovensku je už 19 čiernych okresov. Efekt očkovania sa začína prejavovať

Epidemická situácia na Slovensku sa nezlepšuje a ostáva aj naďalej vážna. Vyplýva to z údajov, ktoré po rokovaní pandemickej komisie zverejnil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Celé Slovensko tak aj naďalej ostáva v čiernej farbe, v rámci regionálneho rozdelenia máme 19 čiernych okresov, ďalších 50 je bordových a zvyšných 10 okresov je červených.

V čiernom, teda štvrtom stupni varovania sa nachádza 19 okresov. Ide o okresy Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Revúca, Rožňava, Šaľa, Snina, Trnava, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce a Zvolen.

V treťom, teda bordovom stupni varovania sa nachádza 50 ďalších okresov. Ide o okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice I – IV, Košice-okolie, Krupina, Levice, Levoča, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Zámky, Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senec, Senica, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica a Žilina.

V druhom, červenom stupni varovania sa nachádza desať okresov. Ide o okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník

Reprodukčné číslo mierne narástlo a pohybuje sa na úrovni 1 až 1,1. Mobilita mierne rastie, 14-dňová incidencia aj pozitivita testov je stabilizovaná, hospitalizácie však postupne pribúdajú a rastie aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii.

Podľa Krajčího je však už viditeľný efekt očkovania, keď postupne klesá podiel prijatých pacientov najmä v rozmedzí od 81 do 90 rokov, ako aj od 71 do 80 rokov. Mierne však stúpli príjmy od 51 do 60 rokov, čo môže súvisieť z rozšírením britského variantu vírusu. Priemerne na Slovensku zomiera denne v súvislosti s pandémiou 108 pacientov.

V porovnaní s okolitými krajinami sa situácia mierne zhoršuje na Slovensku aj v Česku. Reprodukčné číslo u nás ani v Česku nie je pod hodnotou jeden, zvyšné susedné krajiny si podľa ministra počínajú veľmi dobre. Šéf rezortu zdravotníctva tiež uviedol, že z týždňa na týždeň rastie počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby ku COVID pozitívnym pacientom.

Počet hospitalizovaných pacientov narastá v Košickom kraji, Bratislavský kraj sa mierne zastabilizoval. Počty pacientov v nemocniciach stúpajú aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Situácia sa už niekoľko týždňov zlepšuje v Nitrianskom kraji, najlepšia je aktuálne v Žilinskom kraji.

Minister zdravotníctva tiež upozornil, že sa zvyšuje množstvo reprofilizovaných lôžok a tiež ich obsadenosť. „Ten trend je negatívny, máme už len 712 voľných lôžok s kyslíkom a 52 voľných lôžok, kde je možné ventilovať pacientov s ochorením COVID-19,“ doplnil Krajčí.

Pandemická komisia odporučila vláde zaobstarať vakcíny Sputnik V

Pandemická komisia odporučila vláde, aby začala rokovať s ruskou stranou a vzhľadom na závažnú epidemickú situáciu a nedostatok vakcín zaobstarala dostatočné množstvo vakcín Sputnik Vládny kabinet sa má témou zaoberať vo štvrtok (18. 2.)

Správu budeme aktualizovať