Siroty v Severnej Kórei vykonávajú nútenú prácu v uhoľných baniach. Režim tvrdí, že sa prihlásili dobrovoľne

Severná Kórea patrí medzi krajiny, o ktorých aj napriek pokročilej modernej dobe, vieme stále pomerne málo. Z času na čas sa ale niečo objaví a spôsobí to často celosvetové pobúrenie. O táboroch, v ktorých väzni vykonávajú nútenú prácu, už svet vie. Čo však mnohých prekvapilo, je fakt, že v rôznych takýchto zariadeniach majú pracovať proti svojej vôli aj deti.

Režim Severnej Kórey opäť poburuje svet. V pracovných táboroch, uhoľných baniach, v továrňach, na farmách i na veľkých stavebných projektoch majú podľa najnovších správ pracovať aj maloleté deti. Šokujúce na tom je, že má ísť o nútené práce, píše web LAD Bible.

Dobrovoľne nasilu

Samozrejme, ako to už so Severnou Kóreou býva, režim to nijakým spôsobom nepoprel, len sa to pokúsil uviesť na pravú mieru. Podľa najnovších vyjadrení severokórejskej štátnej spravodajskej agentúry KCNA sa množstvo mladých ľudí na túto „ťažkú prácu prihlásilo celkom dobrovoľne“. Podľa slov KCNA ide o študentov, ktorí sa prihlásili na ťažšie stredoškolské odbory a má ísť o ich prax.

Správy o nútených prácach priniesla americká stanica NBC, ktorá zverejnila fotografie pracujúcich tínedžerov. Nie je známe, koľko rokov tieto (ešte stále) deti môžu mať, no mohlo ich byť okolo 700 a má ísť o siroty odkázané na starosť krajiny.

„Na prácu na hlavných stavbách socialistického staviteľstva sa tieto siroty prihlásili dobrovoľne, aby tak oslávili svoju mládež v boji za prosperitu krajinu,“ uviedla KCNA.

V pracovných táboroch skončili skôr

Podľa správ NBC mali byť teenageri po doštudovaní strednej školy zaradení do „vojenských stavebných brigád na desaťročné obdobie“. Tu mali zároveň vykonávať náročnú a nebezpečnú prácu počas dlhej pracovnej doby. Zdá sa ale, že siroty boli poslané do pracovných táborov podstatne skôr a teraz musia vykonávať nútenú prácu.

NBC sa podarilo jasne preukázať, že mladí ľudia, ktorí často nedovŕšili vek dospelosti v pracovných táboroch trpia. „Študenti utrpeli jasné fyzické a psychické ujmy, sú podvyživení, vyčerpaní a mnohí trpia rastovými nedostatkami v dôsledkoch nútenej práce,“ uviedla stanica.

Severokórejský režim akékoľvek správy o nútených prácach detí v pracovných táboroch odmieta. Tvrdí, že ide o dobrovoľnú činnosť maloletých, ktorí sa mali do práce “hrnúť” na vlastnú žiadosť. Či je to skutočne tak, sa ale zrejme nedozvieme.