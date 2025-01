Šimečka po Bezpečnostnej rade: Premiér šíri strach, žiadny prevrat nehrozí. Celé to pripomína rok 2018

Je neakceptovateľné, aby čelní predstavitelia štátu takýmto spôsobom šírili strach. Žiadny prevrat nehrozí. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na rokovanie Bezpečnostnej rady SR v súvislosti so správou Slovenskej informačnej služby (SIS).

Ak by sa na Slovensku mal naozaj udiať prevrat, tak by predstavitelia štátu mali podľa Šimečku konať a prijať opatrenia. „Žiadne konkrétne závery, žiadne opatrenia, rozhodnutia z rokovania bezpečnostnej rady nevzišli. Opäť to bola iba tá istá ‚znôška‘ paranoje, bludov a nejakých rečí o sprisahaní, ktoré je riadené zo zahraničia, a o nejasných tokoch financií. Nič konkrétne,“ skonštatoval s tým, že premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho zneužíva SIS.

Dochádza k zneužívaniu spravodajských služieb

Odborník PS na bezpečnosť Peter Bátor tvrdí, že spravodajské služby sú v posledných dňoch zneužívané tak, ako už dávno neboli. „V štandardnej demokracii by bol postup taký, že spravodajská služba, pokiaľ má podozrenie, spracuje správu. Upovedomí tých, ktorí sú za to zodpovední, a tí v tichosti prijmú opatrenia, aby sa zamedzilo nekalej činnosti. U nás to bolo presne naopak, išlo sa s bubnom na zajace,“ povedal Bátor. Kritizoval aj nízky stupeň utajenia správy SIS. Ide podľa neho o účelové zosieťovanie ľudí, kontaktov a okolností.

Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) poukázala na to, že šéf SIS Pavol Gašpar na zasadnutiach kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS ani raz nehovoril o indíciách, ktoré by nasvedčovali štátnemu prevratu.

Šimečka je odhodlaný poraziť Fica vo voľbách

Šimečka premiérovi odkázal, že ich jediným cieľom je poraziť ho v najbližších voľbách. Ľudí vyzval, aby sa nenechali zastrašiť.

O správe SIS, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať SR, vo štvrtok rokovala Bezpečnostná rada SR. Vláde odporučila prijať nevyhnutné preventívne opatrenia.

Prezident Peter Pellegrini, vedenie Národnej rady SR aj premiér Fico považujú situáciu za vážnu. Premiér sa obáva možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Apeloval na občanov, aby sa nenechali zneužiť skupinami na útok proti ústavnému zriadeniu SR. Vláda podľa neho nebude robiť žiadne kroky týkajúce sa ústavného práva zhromažďovať sa a organizovať protesty.