Šimečka má pre Fica tvrdý odkaz: Takto vníma jeho cestu za ruským prezidentom Vladimirom Putinom

Cesta premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za ruským prezidentom Vladimirom Putinom je hanbou pre Slovensko a zradou národných záujmov. Ak by mu išlo o tranzit plynu, mal rokovať s ukrajinskou stranou. Vyhlásil to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Konanie premiéra považuje za hanebné a úplne zbytočné.

„Tranzit plynu pre Slovensko má premiér riešiť v Kyjeve. Lenže tam sa bojí ísť, a hlavne mu nejde o skutočné výsledky. Je frustrovaný, unavený, hrá už iba falošné divadlo pre voličov. A pritom zrádza vlastnú krajinu a krok za krokom nás ťahá preč z Európy,“ zdôraznil Šimečka.

Člen predsedníctva PS a bývalý šéf diplomacie Ivan Korčok označil Ficovu cestu za zlom v slovenskej zahraničnej politike. „Je to zrada spojencov a aj Slovenska. Je to zlom v našej zahraničnej politike, na ktorý premiér nemá žiadny mandát,“ poznamenal Korčok.

