Šiestak sa tváril, že do školy priniesol drogy, následne ho zadržala polícia. Ukázalo sa, že šlo o niečo celkom iné

Šiestak z košickej základnej školy na sídlisku Terasa chcel pravdepodobne zapôsobiť na spolužiakov, no vybral si na to jeden z najhorších možných spôsobov. Do triedy si totiž priniesol vrecúška s bielou kryštalickou látkou a učiteľke tvrdil, že ich má na šnupanie, informuje Korzár.

Žiak bol zadržaný

Riaditeľka školy následne zavolala políciu. Tá podozrivú látku zaistila a začala trestné stíhanie pre drogový trestný čin. Zadržaný bol aj samotný žiak, no približne po hodine bol prepustený na slobodu. Prípad sa pritom odohral ešte koncom januára.

Zadržaná látka putovala na expertízu a ako sa napokon ukázalo, išlo o obyčajnú soľ. Chlapec si tak touto „frajerinou“ poriadne zavaril. Keďže neexistoval dôvod na pokračovanie trestného stíhania, polícia ho následne zastavila.