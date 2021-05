Sexuálni predátori, sex bez súhlasu aj znásilnenia. Filmy a seriály, ktoré ukazujú dopady sexuálneho násilia

V kinematografii sa čoraz viac objavujú dôležité témy, ktoré sú častokrát v našej spoločnosti stále tabuizované. Medzi ne patrí nepochybne úloha páchateľa a obete pri znásilnení, ako ich vníma spoločnosť a kto je za čin zodpovedný. Aj keď by odpoveď na túto otázku mala byť zrejmá, nie je tomu tak.

Pripravili sme zoznam kvalitných filmov a seriálov, ktoré sa na témy sexuálneho násilia pozreli po svojom a ukazujú okrem týchto smutných činov tragické následky, ktoré môžu spôsobiť.

Nádejná mladá žena / Promising Young Woman (2020)

ČSFD: 75 %

IMDb: 7,5/10

Ako už avizuje samotný názov filmu, presne takými nádejnými mladými ženami boli kedysi Cassie a jej najlepšia kamarátka, ktorá sa stala obeťou znásilnenia. Vinník, samozrejme, zostal nepotrestaný a pre obe dievčatá to malo tragické následky.

Cassie po tomto incidente doslova uviazla v minulosti a aj v tridsiatke žije so svojimi rodičmi, ktorí by sa jej najradšej čím skôr zbavili. A to na vysokej škole mala našliapnuté na úspešnú lekársku kariéru. Tí, ktorí sú zodpovední za tento ohavní čin si aj naďalej žijú vo vedomí, že sa nič strašné neudialo a neuvedomujú si, čo spôsobili. Preto sa Cassie rozhodne pre pomstu.

Nádejná mladá žena získala päť nominácií za Oscara, z ktorých si režisérka Emerald Fennell odniesla zlatú sošku za scenár. A to oprávnene, pretože sa vo svojom filme zamerala na veľmi dôležitú tému, a to znásilnenie, ktoré zostáva nepotrestané a najviac naň môže doplácať samotná obeť.

Môžem ťa zničiť / I May Destroy You (2020)

ČSFD: 72 %

IMDb: 8,1/10

Seriál z dielne HBO, v ktorom sa na problematiku, rovnako ako v predošlom prípade, pozrela ženská autorka, Michaela Coel a dokonca stvárnila aj hlavnú úlohu. Tou je postava mladej Arabelly, ktorá má pred sebou tiež nádejnú budúcnosť, v tomto prípade spisovateľky.

Inak si užíva bežný rušný londýnsky život a jeho atmosféru je cítiť v každom jednom zábere. Všetko sa to mení, keď jej cudzí muž na párty v bare vsype do pitia prášky, ktorými je omámená. Následne je brutálne znásilnená. Najhoršie je, že si hrdinka na detaily naspomína.

Aj keď si to spočiatku nechce priznať, tento čin už poznačí celé jej ďalšie smerovanie. Podarí sa jej nájsť muža, ktorý jej navždy zmenil život? A ak áno, pomstila by sa mu? Alebo by sa snažila nájsť a pochopiť dôvody, prečo urobil to, čo urobil?

Neuveriteľná / Unbelievable (2019)

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,4/10

Krimi dráma od Netflixu vychádzajúca zo skutočných udalostí spracováva tému sexuálneho násilia z hľadiska vyšetrovania. Nie však úspešného. Tínedžerka s prezývkou Marie sa vo vlastnom dome stane obeťou krutého znásilnenia. Okrem toho ju neznámy muž zviazal a po čine nafotil.

Keď zničené dievča oznámi tento útok na polícii, namiesto pomoci sa jej dostáva neľudské jednanie. Dokonca ju obvinia z klamstva a musí zaplatiť pokutu. To všetko namiesto toho, aby sa hľadal vinník, ktorý by mal byť spravodlivo potrestaný.

Kontroverzný príbeh zaujal dvoch novinárov a začali na ňom pracovať. Kenovi Armstrongovi sa po polroku podarilo spojiť s Marie, ktorá mu svoj príbeh vyrozprávala. Novinári zaň získali prestížnu Pulitzerovu cenu a napokon bol tento čin úspešne vyšetrený.

13 Reasons Why (2017-2020)

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,6/10

Asi najznámejší seriál z tejto kategórie, ktorý zasiahol v čase premiéry tínedžerov aj starších po celom svete. Snaží sa prísť na to, prečo sa Hannah Bakerová zabila.

Okrem motívu samotného sexuálneho násilia ukazuje aj ďalšie formy šikany, ktoré môžu byť predovšetkým na školách alebo medzi tínedžermi, prítomné.

Dáva varovný prst a ukazuje aké následky môže mať takéto správanie a zároveň ako jednoducho môžeme niekomu ublížiť, možno aj bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali.

Znásilnenie / The Accused (1988)

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,1/10

Ako hovorí samotný tagline filmu, jediným zločinom, ktorým sa hlavná hrdinka previnila bolo to, že sa stala obeťou. Práve tieto stereotypy kolujú aj dnes v našej spoločnosti a sú dôvodom toho, prečo sa obete boja hovoriť o zneužívaní, ktoré zažili.

V tomto prípade je obeťou vyzývavá servírka Sára, ktorú znásilní trojica mužov. Incident sa nezaobišiel bez svedkov, práve naopak. Nikto z nich však nezasiahol, namiesto toho povzbudzovali páchateľov.

Dokáže nájsť Sára kvôli svojej povesti a minulosti spravodlivosť? Herečka Jodie Foster, ktorá túto postavu stvárnila, získala za svoj výkon Oscara a Zlatý glóbus. Znásilnenie je napínavou a výborne vystavanou drámou s neustále aktuálnym posolstvom.

Zvrátený / Irréversible (2002)

ČSFD: 66 %

IMDb: 7,4/10

Kontroverzný režisér Gaspar Noé si pred explicitným zobrazením sexuálneho násilia nedáva servítku. Hneď po úvode, ktorý sa odohráva v nočnom klube, film otvára deväť minútová scéna natočená na jeden záber, v ktorej je hlavná hrdinka Alex (Monica Bellucci) znásilnená a zbitá v podchode cudzím mužom. Jej manžel a priateľ sa ho následne rozhodnú potrestať.

Upozorňujeme, že v tomto prípade nejde o pekné pozeranie. Film však ukazuje, aké ohavné môže byť znásilnenie a jeho dôsledky pre úplne všetkých zainteresovaných.

Snímka je založená na motíve pomsty, ktorá však tiež nie je primeraná a mala by sa radšej riešiť legálnymi metódami a hľadaním iných spôsobov.

Bridgerton (2020)

ČSFD: 61 %

IMDb: 7,3/10

Seriál Bridgerton, ktorý uviedol Netflix koncom minulého roka, videli milióny divákov z celého sveta. Niektorí si však všimli jednu scénu, ktorá ich pobúrila. Odohralo sa v nej sexuálne násilie, vychádzajúce zo strany ženy.

Môže to znieť neuveriteľne, keď si spomenieme na nevinnú a čistú Daphne z úvodu seriálu. Rozruch spôsobila sekvencia, v ktorej nahnevaná a sklamaná hrdinka prinúti počas sexu Simona k niečomu, s čím on výsostne nesúhlasí. Nepýta si od neho povolenie, jednoducho to urobí, čo samozrejme, značne naruší ich ďalší vzťah.

A má to následky, ktorými zostávajú poznačení pravdepodobne už do konca svojich životov. Obojstranný súhlas má byť pri sexuálnych aktivitách samozrejmosťou, a to z oboch strán. Inak to nie je v poriadku.

V sieti / V síti (2020)

ČSFD: 85 %

IMDb: 8,3/10

Na záver nesmie chýbať drsný, ale pre našu spoločnosť veľmi potrebný dokument v réžii Barbory Chalupovej a Vita klusáka. Zaoberá sa sexuálnym predátorstvom na internete, ktorého obeťou môžu byť maloletí či tínedžeri.

Z niektorých scén až zamrazí, sú však autentické a ukazujú, čo sa môže vo virtuálnom svete odohrať. Muži, ktorí v dokumente terorizovali mladé dievčatá sa napokon dostali až pred súd a na niektorých čakal trest odňatia slobody.

Na film nadväzovala rozsiahla vzdelávacia kampaň pre školy aj s diskusiami. Dokument môžete vidieť v zostrihanej verzii, na ktorú však tiež treba pevné nervy a vo verzii pre dospelých.