Predstiera, že je opitá, muži s ňou chcú sex. Znepokojivý oscarový film ukazuje brutálnu pomstu za znásilnenie

Včera sme spoznali nových víťazov zlatej sošky Oscara za minulý rok a jedným z filmov, ktoré nepochybne stoja za pozornosť je Nádejná mladá žena (Promising Young Woman). Rozpráva o téme sexuálneho násilia, jeho obetiach a vinníkoch a pohľade spoločnosti na tieto role, ktoré sú často nesprávne interpretované. Nebojte sa, nejde o šialene depresívnu sociálnu drámu, ale mix žánrov, ktorý vás bude baviť a neraz dokonca prekvapí.

Režisérka a scenáristka Emmerald Fennell uviedla v roku 2018 krátkometrážnu snímku s názvom Careful How You Go, na ktorú nadviazala svojím celovečerným debutom Nádejná mladá žena.

Bola nádejnou mladou ženou, už však nie je

Presne takou kedysi bývala jeho hlavná hrdinka Cassie, ktorú tragická udalosť spojená so znásilnením a samovraždou zmenila. Keď jej kamarátka prišla o život a nikto nebol potrestaný, doslova uviazla v minulosti a aj v tridsiatke žije so svojimi rodičmi, ktorí by sa jej najradšej čím skôr zbavili. A to na vysokej mala našliapnuté na úspešnú lekársku kariéru.

Chce sa pomstiť a dáva facku nám všetkým

Cassie však už nie je nádejnou mladou ženou s veľkými ambíciami. Má však jeden cieľ, ktorým chce dať trpkú facku spoločnosti a všetkým, ktorí tvrdia, že si za znásilnenie môže obeť sama. Pretože vypila príliš veľa alkoholu, pretože zostala v klube úplne sama, pretože uverila mužovi, že jej chce nebodaj iba pomôcť a nezištne ju odprevadiť domov.

Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa obete sexuálneho násilia boja vyhľadať pomoc alebo hovoriť o tom, čo zažili, alebo v horšom prípade, pravidelne zažívajú. Nejde iba o ženy, týka sa to aj mužov. V tomto prípade však budeme hovoriť o znásilnení mladého dievčaťa, pretože to je hlavnou témou snímky.

Znásilnili, nemyslia si, že urobili niečo zlé

Cassie, ktorá v niektorých situáciách pripomína hlavnú hrdinku Kill Bill má iba jednu hlavnú motiváciu – chce ukázať pravdu a potrestať vinníkov. Ako sme spomínali vyššie, napriek náročnej téme nejde o sociálnu drámu, ale o film, ktorý prekvapí, dokonca dokáže v istých momentoch aj zabaviť.

Mix žánrov, ktorý vás bude baviť

V jednu chvíľu budete mať pocit, že sledujete romantický film cez ružové okuliare a užívate si scénu ako z muzikálu, vzápätí ste v kriminálnom trileri alebo kujete pomstu. Občas sa dokonca pri sledovaní aj zasmejete.

Príbeh začína premisou Cassie, ktorá sa v baroch po nociach pretvaruje, že je opitá, muži na ňu vrhajú zvodné pohľady a vždy sa nájde jeden “dobrý chlapec”, ktorý jej chce “pomôcť” a odviezť si ju domov. V tom im však Cassie metaforicky adresuje tvrdý úder a ukáže im, že aj keď sa tvária svätuškársky, sú na tenkej hranici s predátorstvom.

Slovo znásilnenie v ňom nezapočujete

Hlavnú úlohu Cassie stvárnila herečka Carey Mulligan, ktorú môžeme poznať z filmov ako Pýcha a predsudok, Hanba alebo Veľký Gatsby. Napriek tomu, že sa snímka zaoberá sexuálnym násilím, ani raz vo filme priame pomenovania ako znásilnenie alebo sexuálne napadnutie nepadnú.

Najodvážnejší feministický film roka

Variety označil Nádejnú mladú ženu za najodvážnejší feministický filmový počin uplynulého roka. A my súhlasíme a zároveň dodávame, že si zaslúži divácku pozornosť.

Snímka sa totiž pozrela na situácie, ktoré veľmi dobre poznáme z filmov aj reálneho života iným pohľadom. Pohľadom žien, ktorým môžu byť dotyky mužov nepríjemné. Ukazuje však aj mužov, ktorí musia najprv dievča opiť, aby s ňou mali sex, pretože by k tomu inak nikdy nedošlo.

“Vždy som to sledovala a myslela som si, že taký je život a robíme to všetci. Tento film však hovorí, aby sme sa nad tým zamysleli,” uviedla Murrigan v rozhovore pre britský Guardian. Režisérka však chcela vytvoriť film, ktorý si pozrú masy, bude zábavný aj strhujúci a zároveň prinesie takéto posolstvo. A presne to sa jej vo výsledku podarilo.

Divák opustil sálu pri premietaní

Pred oficiálnou premiérou filmu sa uskutočnilo testovacie uvedenie pre divákov. Režisérka si sadla v sále úplne dozadu, aby mohla sledovať reakcie ľudí na jej prvé kinematografické dielo. Jedna z kľúčových a trochu prekvapivých scén pobúrila diváka a rozpútala sa hádka. Napokon opustil premietanie.

Pri premiére na filmovom festivale Sundance sa už však nikto nesťažoval. Alebo minimálne nie kvôli pobúreniu z násilia, ktoré vidí na plátne. Nepríjemne však divákom bolo a aj má byť prečo.

Cassie na jednej strane vystupuje v cukríkovo ružovom, dievčenskom oblečení, na druhej ju vidíme ako sexy zdravotnú sestričku. Kostýmy a kulisy v tomto prípade veľmi dobre dopĺňajú samotný príbeh a charakterizujú hlavnú hrdinku. Za pozornosť stojí aj samotný soundtrack.

V histórii Oscarov prepisovala rekordy

Nádejná mladá žena získala ceny z rôznych festivalov, medzi ktorými nechýbajú dve ocenenia BAFTA. Môže sa pochváliť až piatimi nomináciami na Oscara a keďže ide o režisérsku prvotinu, je to ešte o to väčší úspech. Emereald Fennell spolu s Chloé Zhao prepisovali históriu udeľovania zlatých sošiek, a tak sa stalo vôbec prvýkrát za 93 rokov, že boli nominované dve režisérky.

Treba dodať, že obe si svoju nomináciu zaslúžili a nepíšeme o tom iba preto, že sú ženami. Z tohto pohľadu ide však o obrovský míľnik. Celkovo sú iba šiestou a siedmou ženou v poradí, ktoré boli nominované v tejto jednej z hlavných kategórií. Nádejná mladá žena si napokon odniesla Oscara za pôvodný scenár.

Film má okrem toho aj veľmi pozitívne divácke hodnotenia. Na ČSFD si vyslúžil 75 % a IMDb 7,5/10. Ak hľadáte kvalitné kino, pri ktorom nebudete pozerať na hodinky, iba sa necháte unášať jeho tempom a zároveň vám ponúkne témy k zamysleniu, určite si ho nenechajte ujsť. Snímka však môže rozdeliť divákov na dva tábory, dokáže však vyvolať diskusiu a v tom tkvie jej výnimočnosť.