Sexuálne zneužíval maloleté, nakazil ich pohlavnými chorobami. Americkú hviezdu R. Kellyho odsúdili na 30 rokov

Amerického speváka R. Kellyho odsúdili v stredu v New Yorku na 30-ročné väzenie za dlhoročné sexuálne zneužívanie žien a tínedžeriek, informovala stanica BBC.

Túto niekdajšiu hviezdu hudobného štýlu R&B už vlani v septembri uznala newyorská porota za vinnú zo všetkých deviatich bodov obžaloby vrátane vydieračstva a sexuálneho zneužívania.

Sudkyňa Ann Donnellyová pri stredajšom vynesení verdiktu s výškou trestu uviedla, že R. Kelly používal sex ako zbraň, a nútil svoje obete robiť nevýslovné veci, pričom niektoré z nich dokonca nakazil pohlavne prenosnými chorobami. „Naučil ste ich, že láska sa rovná zotročeniu a násiliu,“ odkázala spevákovi.

Kelly, medzi ktorého hity patrí napríklad skladba I Believe I Can Fly, podľa prokuratúry využíval dve desaťročia svoj vplyv na to, aby lákal a následne sexuálne zneužíval ženy a mladé dievčatá.

Prokuratúra navrhovala, aby dostal trest odňatia slobody prinajmenšom vo výške 25 rokov vzhľadom na závažnosť jeho zločinov a „potrebu chrániť verejnosť pred páchaním ďalších“.

Obhajcovia žiadali o udelenie maximálne desaťročného trestu

Spevákovi obhajcovia žiadali o udelenie maximálne desaťročného trestu. Poukazovali pritom na jeho traumatické detstvo v chudobnej a násilníckej domácnosti, počas ktorého bol už v útlom veku sám sexuálne zneužívaný. Povedali, že Kelly je z verdiktu „zničený“ a plánuje podať odvolanie.

Spevák, vlastným menom Robert Sylvester Kelly, je vo väzbe od vtedy, ako ho v júli 2019 obžalovala federálna prokuratúra v New Yorku i Chicagu. Pred súd by sa mal opäť postaviť v auguste, tentoraz v Chicagu, kde čelí ďalším obvineniam z detskej pornografie a marenia spravodlivosti, pripomína BBC.