Severná Kórea má nový hit, pieseň oslavuje Kim Čong-una: Má byť lepšia ako album Taylor Swift, zvláštny klip vás znepokojí

Oslavuje všetky dôležité časti národnej hrdosti občanov, ktorých teší a napĺňa život pod pevnými rukami rodiny Kimovcov. A ešte aj dobre znie. Túto informáciu priniesol CBS News, ktorý píše, že nová pieseň v Severnej Kórei dokonca pokorila album Taylor Swift.

Hoci tu na Slovensku nebudeme musieť novú pieseň poznať od slova do slova, jej chytľavá, bujará melódia so šikovne využitým retro popovým postupom vám ostane kdesi vzadu v hlave už po jedinom vypočutí. K propaganistickému zvolávaniu textov ako „Milujme Kima Čong-una“ či „Ľudia veria a budú nasledovať priateľského otca“ nemôže chýbať videoklip s nadšenými vojakmi, oddanými školákmi i robotníkmi, ktorí si text spievajú so širokými úsmevmi na tvári.

„Pochváľme sa Kim Čong-unom, priateľským otcom“

V texte objavíme aj romantické motívy: „Nech sa táto noc nikdy neskončí, drahá krásna noc v Pchjongjangu.“ Spevavým vyvrcholením je opakovanie frázy „Ľudia veria a nasledujú ho jedným srdcom, pochváľme sa Kim Čong-unom, priateľským otcom!“

Severokórejská televízia nový hit odvysielala na podujatí pri príležitosti otvorenia nového gigantického bytového komplexu, na ktorý dorazil štíhly Kim v obrnenej limuzíne, ktorú mu podľa webu CBS News daroval jeho dobrý priateľ Vladimir Putin.

Pokiaľ si nedokážete predstaviť, ako takéto čosi v dnešnej dobe vzniklo, spomeňte si na sochy Vladimíra Iľjiča Lenina, Stalinove pomníky a pamätníky Gottwalda, pri ktorých Slováci a Česi stávali s hrdosťou k veľkým lídrom socializmu. Nie je to tak dávno, čo i len lezenie na takúto sochu či hanobná fotografia znamenali v Československu spáchanie trestného činu proti vlastnej krajine. So severokórejskými občanmi si možno teda budeme môcť jedného dňa vymeniť texty Priateľského otca za čosi z vlastného repertoáru, ako napríklad Hej, brigáde či Internacionála, nakoľko vedľajším produktom tejto piesne pre nás bol pocit nostalgie, ktorý nás sprevádza pri spomienkach na vlastné staré časy.