Mal to byť len žart pre Youtube. Brata Kim Čong-una zabili na letisku nič netušiace dievčatá najaté Severnou Kóreou

Kim Čong-nam, nevlastný starší brat severokórejského diktátora Kim Čong-una, zomrel na letisku v Kuala Lumpur. Bol otrávený jednou z najtoxickejších zo všetkých známych chemických látok. Z atentátu pôvodne obvinili dve mladé ženy. Za objednávateľa vraždy je však dodnes označovaná Severná Kórea.

V článku sa dozviete aj: ako Kim Čong-nam prišiel o život v priebehu desiatok minút;

aký bol zámer dvoch mladých žien;

čo mohlo brata severokórejského diktátora zachrániť

o kom sa hovorí ako o objednávateľovi vraždy;

históriu toxickej VX.

Osudné letisko

Je pár minút pred deviatou hodinou ráno, 13. februára 2017. Na letisko v Kuala Lumpur prichádza najstarší syn už zosnulého severokórejského diktátora Kim Čong-ila. V Malajzii sa stretol so svojím kontaktom zo CIA. Je čas vrátiť sa späť do exilu v Macau. Mimo dosahu svojho brata Kim Čong-una i uzatvorenej Severnej Kórey žije už dlhé roky.

Krátko po jeho príchode na letisko, len chvíľu pred tým, ako sa postaví do radu na check-in, sa v budove prvýkrát stretávajú dve ženy. S vidinou, že ich natáčajú skryté kamery kvôli pranku na Youtube, pristúpia zozadu ku Kim Čong-namovi a s rukami natretými neznámou látkou mu zakryjú oči.

Hneď potom obe ujdú, smerujú na toalety, aby si mohli umyť ruky. Jedna z nich sa pritom ešte usmeje do kamery a mizne v dave. Rovnako tak sa stratia aj štyria muži zo Severnej Kórey. Okamžite odlietajú z letiska v Malajzii a smerujú späť do Severnej Kórey.

Kim Čong-nam medzitým vyhľadá pomoc personálu letiska. Podrobne vysvetlí situáciu, ktorá sa práve odohrala. Nevie, kto to bol, ani čím mu potrel tvár. Začína však strácať silu v nohách, má závraty, jeho telo je ochromené a nervová sústava prestáva pracovať. Nevie artikulovať, ťažko sa mu dýcha.

Odvedú ho do letiskovej ambulancie, aby počkal na pomoc. Zdravotníci ho posielajú do nemocnice, no lekárskej pomoci sa už nedočká. Necelé dve hodiny od incidentu je vyhlásený za mŕtveho. Až pitvou sa zistí, že za tým stojí toxická VX, ktorá bola OSN klasifikovaná ako zbraň hromadného ničenia.

O dva dni neskôr polícia zadrží dve ženy – Vietnamku Doan a Siti z Indonézie. Obe prevezú rovno do väzenia. Vražda sa v Malajzii trestá smrťou.

Mal to byť len žart

Ani jedna nepoprela, že na letisku skutočne prišla do kontaktu s Kim Čong-namom. Potvrdili, že mu priložili ruky na tvár a ušli, tak, ako to ukazujú záznamy. „Dala som mu ruky na tvár, povedala som mu „prepáčte“ a utiekla som,“ opisuje Aktualně Doaninu výpoveď podľa dokumentu Nájomní vrahovia.

Ich cieľom však nebolo zabiť ho. Malo ísť o nevinný žart, ktorý natáčala skrytá kamera do zábavného programu. Žiadne neviditeľné kamery však na letisku neboli.

Obžaloba ženy vyfarbila ako chladnokrvné vraždiace monštrá, ktoré prešli výcvikom v Kórejskej ľudovodemokratickej republike a žiada ten najhorší trest.