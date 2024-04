Sestrička v Trenčíne kradla opiáty, pacientom podávala nespotrebované lieky: Tri ženy previezli na ARO, jedna je v kóme

V trenčianskej nemocnici sa rieši prípad zdravotnej sestry z oddelenia anestéziológie, ktorá svojím konaním ohrozila životy pacientov. Ako uvádzajú TV Noviny, potajme si odkladala opiáty v neotvorených ampulkách. Pacientom podávala nespotrebované časti z iných ampuliek po ostatných pacientoch.

Podľa informácií TV Noviny skončili tri ženy na ARE a jedna z nich je v kóme.

Ohrozila životy pacientov

Zatiaľ nie je jasné, ako dlho trvalo jej konanie. Prvýkrát problém zaznamenali už v decembri. Teraz časť ukradnutých ampuliek opiátov našli v jej osobnej skrinke. O koľko ampuliek propofolu išlo, však nie je verejnosti známe.

„Fakultná nemocnica Trenčín podala oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich k tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. Zdravotnú sestru už prepustili.

Anestéziológ Jakub Hložník upozorňuje na to, aké nebezpečné takéto neodborné zaobchádzanie s liekmi je. „Hneď sa to musí použiť. Nesmie sa to prenášať, otvorené už vôbec nie. Ani by sa to nemalo prenášať od pacienta k pacientovi. Na jedného pacienta jednu ampulku.“

Konanie zdravotnej sestry sa zatiaľ zaobišlo bez úmrtia. Za podobný čin ju však mali prepustiť aj z nemocnice v Ilave.

Prípad už vyšetruje polícia, rovnako ako dôvody, prečo žena opiáty kradla. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov ich držania a obchodovania s nimi,“ uviedla v tejto súvislosti hovorkyňa polície v Trenčíne, Katarína Kuzmová.